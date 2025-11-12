Коты могут по-разному проявлять свои эмоции.

Если вы возвращаетесь из отпуска и замечаете, что ваша кошка ведет себя странно, то можете задуматься, расстраивается ли животное, когда его хозяин на несколько дней исчезает. Известно, что кошки привязываются к своим любимым людям и привыкают к их распорядку дня. Об этом пишет Catster.

"Они привыкли к определенному распорядку дня и плохо реагируют на изменения, например, если завтрак подают не в привычное время или в их пространстве появляются новые люди, такие как смотрители за животными. Неудивительно, что кошки выражают свое недовольство такими ситуациями, когда их хозяева возвращаются домой, поэтому да, кошки могут сердиться на вас", - отмечают в материале.

Как коты проявляют недовольство в таких ситуациях?

Некоторые коты игнорируют членов своей человеческой семьи, когда те возвращаются из отпуска, и не хотят общаться и взаимодействовать с ними. Другие ведут себя стрессово, часто из-за тревоги, вызванной изменениями в режиме дня.

"Коты могут стать агрессивными, иногда шипят и машут лапами, чтобы держать людей на расстоянии, пока снова не привыкнут к новому положению вещей. Поскольку кошки в основном воспринимают мир через запахи, они могут испытывать стресс, когда их любимый человек возвращается домой с другим запахом, чем ожидалось", - добавляют в Catster.

Можно ли вернуть привязанность кошек?

Обычно коты быстро возвращаются к своему настроению, однако есть несколько вещей, которые можно сделать, чтобы ускорить этот процесс. Для этого нужно позволить им взять инициативу на себя.

Коты, которые прячутся или убегают, в основном лучше реагируют, когда им дают покой и время приспособиться к вашему присутствию и запаху.

"Когда имеете дело с нежелательным поведением, таким как агрессия, игнорирование нежелательного поведения и вознаграждение желаемого поведения часто является самым простым и быстрым способом добиться сотрудничества со стороны кошек. Терпение, внимание к их языку тела и щедрое использование лакомств и объятий почти всегда решают ситуацию", - уверяют эксперты.

Как долго коты могут оставаться в одиночестве?

Коты могут терпеть одиночество в течение одного дня, не нуждаясь, чтобы кто-то приходил к ним. Однако дальше им становится грустно и скучно, поэтому они начинают злиться.

"Посещение смотрителя за животными позволяет котам оставаться в привычной среде, что может значительно помочь контролировать их стресс во время вашего отсутствия. Смотрители за животными обычно приходят по крайней мере раз в день, чтобы убедиться, что все в порядке, накормить животных и поиграть с котами, за которыми они ухаживают", - добавляют в Catster.

Другие интересные факты о котах

Также эксперты объяснили, как понять, что мой кот счастлив. По их словам, это можно определить по голосовым признакам, языку тела, игре, сну и другим чертам.

Кроме того, исследователи рассказали, о чем на самом деле думают коты. Оказалось, что поведение этих пушистиков по отношению к людям не отличается от их поведения по отношению к другим котам.

