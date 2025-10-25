Такое поведение животных связано с социализацией и другими факторами.

Домашние коты по своей природе являются одинокими животными, которые защищают свою территорию, поэтому им может не нравиться, когда возле них появляется еще один кот. Поэтому появление нового кота в доме приносит изменения, к которым трудно приспособиться взрослым котам, которые всю жизнь прожили одни. Поэтому издание catster назвало 6 причин, почему коты не любят находиться рядом с другими котами.

Отсутствие социализации

Коты, которые не получают достаточной социализации во время чувствительного периода, имеют трудности с пониманием того, как вести себя с другими котами.

"Социализация предусматривает знакомство котят с различными ситуациями и животными, чтобы они могли комфортно чувствовать себя в незнакомых ситуациях, во время общения с людьми и взаимодействия с другими домашними животными. Котята наиболее открыты к этому процессу во время чувствительного периода, между 2 и 7 неделями жизни. Коты, которые никогда не научились хорошо играть или положительно взаимодействовать с другими, иногда демонстрируют поведение, которое не нравится другим котам и может быть легко воспринято как агрессия", - объяснили в издании.

Нарушение привычного распорядка

Коты любят привычный распорядок дня и предсказуемое окружение. Поэтому значительные нарушения в их графике могут вызвать стресс у животных.

"Обычно им легче принять других кошек, когда знакомство происходит медленно, и оба питомца имеют время привыкнуть друг к другу. Враждующие кошки могут успокоиться, если им дать достаточно времени на разлуку и медленно познакомить их снова", - советуют в материале.

Территориальность

Коты являются территориальными животными, которые часто не хотят делиться своим пространством с другими. Кроме того, эти животные используют феромоны, чтобы обозначить свою территорию и дать другим понять, что им стоит держаться подальше.

"Коты также могут использовать мочу для установления своих границ, а те, кто не привык жить с другими, иногда могут впадать в территориальную истерику, когда их раздражает присутствие нового кота. Для создания гармоничных условий проживания очень важно, чтобы территория удовлетворяла потребности всех котов в доме", - отметили в catster.

Конкуренция за ресурсы

Домашние животные в домах, где живет несколько котов, могут бороться за ресурсы, если их просят делиться такими вещами, как когтеточки, лотки для туалета, тайники и кошачьи деревья.

"Один ресурс на кота плюс один дополнительный - это хорошее правило для сохранения спокойствия в домохозяйствах, где живет несколько животных. Например, наличие не менее трех мисок для воды для двух котов, размещенных на значительном расстоянии друг от друга, может предотвратить агрессивным котам блокировать доступ других к ресурсам. Разместите миски для еды и воды, а также лотки для туалета в разных местах, чтобы домашние животные могли легко удовлетворять свои основные потребности, не вступая в нежелательные взаимодействия. Вы можете предоставить несколько когтеточек, кроватей, игрушек и кошачьих деревьев, чтобы котам не приходилось делиться", - рекомендуют в публикации.

Материнский инстинкт

Кошки, которые только что родили, иногда могут агрессивно нападать, чтобы держать других котов на расстоянии, особенно если их котята еще маленькие. Матери-кошки любят рожать и проводить первые несколько недель после родов в спокойном, тихом окружении.

"Они часто переносят котят из одного места в другое, если их беспокоит уровень активности. Кошки, которые активно пытаются держать других котов подальше от своих котят, могут шипеть, рычать или даже кусать нарушителя, чтобы заставить его уйти. Эти проблемы обычно решаются, когда котята становятся немного сильнее и могут самостоятельно передвигаться", - объяснили в издании.

Разные характеры

Некоторые коты прекрасно могут ладить с одним котом, однако ему может не нравиться другой. В частности старшие коты могут принимать котят или же наоборот не любить проводить время с энергичными котами.

