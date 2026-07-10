Эксперт рассказала, как по поведению мужчины понять, что он разлюбил жену.

Любовь редко исчезает за один день. Чаще всего отношения угасают постепенно. И когда партнер начинает отдаляться от женщины, его поведение и слова постепенно меняются. Психотерапевт Юлия Гриценко в комментарии УНИАН рассказала, как понять, что мужчина разлюбил жену, и возможно ли спасти такие отношения.

Если мужчина разлюбил, как он себя ведет

Когда в отношениях что-то начинает меняться, многие женщины пытаются найти один решающий признак – фразу или поступок, которые бы это объяснили. Впрочем, чувства редко угасают мгновенно, говорит эксперт. Чаще всего это происходит постепенно. Поэтому стоит обращать внимание на то, как меняется ваше повседневное общение и отношение партнера.

"Когда человек любит, он остается вовлеченным. Он может злиться или обижаться, но все равно вкладывает свои силы в отношения. Поэтому главный признак того, что мужчина больше не любит, – это не ссоры, как может показаться, а равнодушие, когда партнер внутренне начинает "эмоциональный развод", – пояснила психолог.

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Одним из первых признаков угасания чувств становится то, что партнеры уже не чувствуют себя командой, а просто живут под одной крышей. Психолог назвала несколько подробностей того, как ведет себя мужчина, который не любит:

Исчезают совместные планы. Если раньше вы вместе обсуждали предстоящие выходные или отпуск, то теперь мужчина все чаще строит свое будущее без учета вас.

Он избегает совместного времяпрепровождения. Вместо этого всё чаще задерживается на работе, находит поводы встретиться с друзьями или просто проводит время за телефоном или компьютером.

Пропадает эмоциональная поддержка. Ваши переживания или радости больше не вызывают у него искренней реакции – вы слышите лишь краткие, формальные ответы вроде: "Понятно", "Хорошо".

"Многие считают, что отсутствие конфликтов – это хорошо, но это не всегда так. Если мужчина раньше часто спорил, отстаивал свое мнение, а теперь лишь отмахивается от любого разговора, это как раз свидетельствует о том, что он уже не вовлечен эмоционально. Ведь ссора часто означает, что человеку ещё небезразличны отношения, он хочет что-то донести или исправить", – пояснила психолог.

Как понять, что мужчина больше не любит, по фразам

Любой человек может наговорить лишнего, если он устал или раздражен. Но если отношения уже угасают, определенные фразы становятся постоянными, и в них четко прослеживается дистанцирование, говорит эксперт.

Несколько фраз покажут, как понять, что у мужчины больше нет чувств. Наиболее показательны следующие:

"Делай, что хочешь, мне все равно";

"Я ничего не хочу выяснять, оставь меня в покое";

"Ты сама всё придумала";

"Это твои проблемы".

Если мужчина разлюбил, признаки могут проявляться не только в словах, но и в интонациях.

"Важны не сами слова, а эмоциональный холод, с которым они произносятся. В них нет желания найти компромисс – только стремление, чтобы от него как можно быстрее отстали", – подытожила психолог.

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"Да, но только если этого хотят оба. Брак – это парный танец, и спасать его в одностороннем порядке – прямой путь к выгоранию и потере самоуважения", – пояснила эксперт.

Она добавила, что в терапевтической практике часто выясняется, что люди путают два совершенно разных состояния: "я разлюбил" и "я истощен". Из-за хронического стресса, выгорания или депрессивных состояний у человека может просто иссякнуть психический ресурс. Мужчина может закрываться и становиться холодным не потому, что любовь прошла, а потому, что у него вообще нет сил на эмоциональный контакт с кем-либо.

Поведение мужчины, который разлюбил, на самом деле может быть действиями уставшего человека. Поэтому, если вы сомневаетесь, действительно ли чувства угасли, сначала стоит честно разобраться в причинах. Одно дело – когда человек перестал любить, и совсем другое – когда он просто эмоционально истощён.

Если проблема именно в истощении, откровенный разговор или семейная терапия могут помочь вернуть эмоциональную близость. Но если партнер уже внутренне завершил эти отношения, важно принять эту реальность и позаботиться о собственной опоре, подытожила психолог.

справка Юлия Гриценко Психотерапевт Дипломированный психолог и психотерапевт, работающий в гештальт-подходе, аккредитованная Национальной ассоциацией гештальт-терапевтов Украины (НАГТУ). Ведёт частную психотерапевтическую практику с 2017 года, а с 2021 года создаёт и проводит терапевтические группы. В настоящее время обучается на третьей ступени подготовки супервизоров.

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