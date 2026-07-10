Любовь редко исчезает за один день. Чаще всего отношения угасают постепенно. И когда партнер начинает отдаляться от женщины, его поведение и слова постепенно меняются. Психотерапевт Юлия Гриценко в комментарии УНИАН рассказала, как понять, что мужчина разлюбил жену, и возможно ли спасти такие отношения.
Если мужчина разлюбил, как он себя ведет
Когда в отношениях что-то начинает меняться, многие женщины пытаются найти один решающий признак – фразу или поступок, которые бы это объяснили. Впрочем, чувства редко угасают мгновенно, говорит эксперт. Чаще всего это происходит постепенно. Поэтому стоит обращать внимание на то, как меняется ваше повседневное общение и отношение партнера.
"Когда человек любит, он остается вовлеченным. Он может злиться или обижаться, но все равно вкладывает свои силы в отношения. Поэтому главный признак того, что мужчина больше не любит, – это не ссоры, как может показаться, а равнодушие, когда партнер внутренне начинает "эмоциональный развод", – пояснила психолог.
Одним из первых признаков угасания чувств становится то, что партнеры уже не чувствуют себя командой, а просто живут под одной крышей. Психолог назвала несколько подробностей того, как ведет себя мужчина, который не любит:
- Исчезают совместные планы. Если раньше вы вместе обсуждали предстоящие выходные или отпуск, то теперь мужчина все чаще строит свое будущее без учета вас.
- Он избегает совместного времяпрепровождения. Вместо этого всё чаще задерживается на работе, находит поводы встретиться с друзьями или просто проводит время за телефоном или компьютером.
- Пропадает эмоциональная поддержка. Ваши переживания или радости больше не вызывают у него искренней реакции – вы слышите лишь краткие, формальные ответы вроде: "Понятно", "Хорошо".
"Многие считают, что отсутствие конфликтов – это хорошо, но это не всегда так. Если мужчина раньше часто спорил, отстаивал свое мнение, а теперь лишь отмахивается от любого разговора, это как раз свидетельствует о том, что он уже не вовлечен эмоционально. Ведь ссора часто означает, что человеку ещё небезразличны отношения, он хочет что-то донести или исправить", – пояснила психолог.
Как понять, что мужчина больше не любит, по фразам
Любой человек может наговорить лишнего, если он устал или раздражен. Но если отношения уже угасают, определенные фразы становятся постоянными, и в них четко прослеживается дистанцирование, говорит эксперт.
Несколько фраз покажут, как понять, что у мужчины больше нет чувств. Наиболее показательны следующие:
- "Делай, что хочешь, мне все равно";
- "Я ничего не хочу выяснять, оставь меня в покое";
- "Ты сама всё придумала";
- "Это твои проблемы".
Если мужчина разлюбил, признаки могут проявляться не только в словах, но и в интонациях.
"Важны не сами слова, а эмоциональный холод, с которым они произносятся. В них нет желания найти компромисс – только стремление, чтобы от него как можно быстрее отстали", – подытожила психолог.
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"Да, но только если этого хотят оба. Брак – это парный танец, и спасать его в одностороннем порядке – прямой путь к выгоранию и потере самоуважения", – пояснила эксперт.
Она добавила, что в терапевтической практике часто выясняется, что люди путают два совершенно разных состояния: "я разлюбил" и "я истощен". Из-за хронического стресса, выгорания или депрессивных состояний у человека может просто иссякнуть психический ресурс. Мужчина может закрываться и становиться холодным не потому, что любовь прошла, а потому, что у него вообще нет сил на эмоциональный контакт с кем-либо.
Поведение мужчины, который разлюбил, на самом деле может быть действиями уставшего человека. Поэтому, если вы сомневаетесь, действительно ли чувства угасли, сначала стоит честно разобраться в причинах. Одно дело – когда человек перестал любить, и совсем другое – когда он просто эмоционально истощён.
Если проблема именно в истощении, откровенный разговор или семейная терапия могут помочь вернуть эмоциональную близость. Но если партнер уже внутренне завершил эти отношения, важно принять эту реальность и позаботиться о собственной опоре, подытожила психолог.
Дипломированный психолог и психотерапевт, работающий в гештальт-подходе, аккредитованная Национальной ассоциацией гештальт-терапевтов Украины (НАГТУ). Ведёт частную психотерапевтическую практику с 2017 года, а с 2021 года создаёт и проводит терапевтические группы. В настоящее время обучается на третьей ступени подготовки супервизоров.