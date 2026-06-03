В самой глубокой реке на Земле есть пропасть в 2,5 километра: как это возможно

Это глубже, чем озеро Байкал.

Когда речь заходит о самых глубоких точках планеты, большинство людей думают о Марианской впадине, озере Байкал или Тихом океане. Однако существует пропасть, которая ошеломляет даже опытных исследователей.

Это устье реки Конго – место, где пресная вода буквально исчезает в многокилометровом провале. Как это возможно, и в чем уникальность этой реки – объясняет liked.hu.

Конго – вторая по длине река в Африке после Нила. По данным LiveScience, эта река считается самой глубокой рекой в ​​мире. Ее максимальная измеренная глубина составляет около 220 метров. Это уже впечатляет, однако это лишь верхушка айсберга. В устье, где река впадает в Атлантический океан, начинается настоящее географическое чудо: подводный каньон Конго.

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Подводная бездна

Этот каньон начинается на глубине всего 21 метра и постепенно простирается в океан, достигая глубины более 1100 метров. Его длина составляет около 280 километров, и он продолжается еще примерно на 220 километров в виде глубоководного конуса. По оценкам геологов, в этом конусе накопилось не менее 0,7 миллиона кубических километров осадочных пород. Это практически геологическая библиотека, хранящая в себе десятки миллионов лет истории всего региона.

При этом устье реки Конго – это не просто подводная бездна, а многоуровневая система. В 2021 году были также зарегистрированы две V-образные впадины. Первая имеет глубину около километра. Вторая, расположенная еще ниже, по-видимому, простирается на глубину более 2,65 километров.

Река под водой

Селевые потоки делают устье Конго одним из наименее исследованных районов мира. Эти течения регулярно возникают в устье реки Конго, и их скорость может достигать 3,5 м/с. Они могут распространяться на сотни километров. Они смывают морское дно, словно мощная струя воды из шланга, разрушая даже проложенные подводные кабели и датчики. Вода смешивается с глиной, песком и илом, превращаясь в нечто похожее на жидкий бетон. Фактически, это подводная река в океане.

Географическая аномалия

Интересно, что в каньоне обитают слепые рыбы и другие существа, идеально приспособленные к полной темноте и огромному давлению. В некотором смысле это аналогия с глубоководными формами жизни, обитающими в термальных источниках. Изучение таких экосистем почти равносильно исследованию внеземной биосферы.

Ранее УНИАН рассказывал, почему на самой длинной реке в мире - Амазонке - нет ни одного официального моста.

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