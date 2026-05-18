На самой длинной реке в мире нет ни одного моста, и на это есть две причины

Самая длинная в мире река - Амазонка протекает через Перу, Колумбию и Бразилию на протяжении как минимум 6400 километров. При этом, что весьма удивительно, через эту реку нет ни одного официального моста, пишет ng.24.hu.

По словам Вальтера Кауфмана из Швейцарского федерального института технологий в Цюрихе, главная причина - отсутствие спроса. Значительная часть бассейна Амазонки малонаселена, инфраструктура слабо развита, и во многих местах нет дорог. Хороший пример – город Макапа, в котором проживают сотни тысяч человек, но куда нельзя добраться по дорогам из других частей Бразилии – основным транспортным маршрутом является сама река.

Еще одна причина – инженерная сложность. Уровень воды в Амазонке может подниматься до 9 метров во время сезона дождей, а ее ширина может сильно меняться, от нескольких километров до десятков километров. Кроме того, по ней дрейфуют огромные плавучие "острова", покрытые растительностью, – так называемые матупы, – которые представляют серьезную угрозу для конструкции любого моста.

Также сам тропический лес не способствует строительству. Почва мягкая и непредсказуемая, а густая растительность и интенсивные дожди быстро разрушают человеческие постройки.

В то же время, хотя на главном рукаве Амазонки нет мостов, они есть на крупнейшем левом притоке, Рио-Негро. Мост имени журналиста Фелиппа Дау расположен недалеко от Манауса.

Один из важнейших аргументов против строительства мостов в Амазонии – именно экологический риск. Согласно различным исследованиям, 95 процентов вырубки лесов в регионе происходит вблизи дорог, поскольку они обеспечивают доступ для лесозаготовок и другой промышленной деятельности. Именно поэтому многие исследователи и защитники природы уверены, что река еще долгое время останется без мостов.

