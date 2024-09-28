Заимствованные слова следует употреблять только тогда, когда нет украинского аналога, подчеркнул языковед.

Не все знают, как правильно на украинском говорить или писать - "клікати чи клацати".

Доцент-языковед, автор учебников по украинскому языку, заслуженный работник образования Украины Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" объяснил, какое слово стоит употреблять.

"Клікати" - значит нажимать клавишу компьютерной мыши или активировать ссылку. Слово "клікати" образовалось от английского "клік", что означает нажимать. Кстати, оно уже попало в самый большой - 20-томный Словарь украинского языка", - отметил эксперт.

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Педагог подчеркнул, что "заимствованные слова надо употреблять только при крайней необходимости, когда нет украинского аналога":

"Поэтому, если вы заботитесь о чистоте своей речи, употребляйте исконно украинское слово "клацати". Например, "клацніть на посилання" или "перейдіть за посиланням чи покликанням".

Интересные новости Украины о языке - вот о чем уже писали

Ранее Александр Авраменко объяснил, как "не по собі" правильно сказать на родном языке. Эксперт отметил, что вместо этой фразы, заимствованной из русского языка, следует использовать украинское наречие "ніяково".

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