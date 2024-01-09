Фраза "під відкритим небом" - лексическая ошибка, это калька из российского выражения "под открытым небом".
В украинском языке аналог этого российского соединения такой - "просто неба", рассказал заслуженный работник образования Украины, доцент, автор учебников - языковед Александр Авраменко, во время экспресс-урока в эфире программы "Сніданок з 1+1".
Эксперт подчеркнул, что грамотно говорить не "музей під відкритим небом", а "музей просто неба".
Авраменко добавил, что фразеологизм "просто неба" в нашем языке имеет следующие значения:
- на улице (например, "вечеряти просто неба");
- повернувшись лицом к небу, "горілиць" (пример - "лежати на піску просто неба і засмагати").
Таким образом мы разобрались, под открытым небом как правильно писать на украинском языке, и какими еще словами можно заменить эту фразу.
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Ранее Александр Авраменко объяснил, как на нашем языке грамотно говорить и писать - "з іншого боку чи з іншої сторони".
Лингвист подчеркнул, что правильный вариант только один. Авраменко говорил, что ученые Института украинского языка советуют употреблять выражение "з іншого боку". Это связано с тем, что при использовании этой фразы человек не ограничен только двумя аспектами анализа.