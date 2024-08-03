Одна из самых популярных зимних закусок - помидоры, квашеные разными способами. Они получаются мягкими, сочными и пикантными, а также очень быстро готовятся. УНИАН предлагает рецепт, который точно понравится вашим близким.
Быстрые квашеные помидоры - рецепт в кастрюле
Ингредиенты:
- 3 килограмма помидоров;
- 1 пучок укропа;
- 1 пучок петрушки;
- 1 пучок кинзы;
- 5 зубчиков чеснока;
- 1 чайная ложка сухого орегано;
- 2 гвоздички;
- 15 горошин черного перца;
- 2 лавровых листа.
Для рассола:
- 2, 2 литра родниковой воды;
- 5 столовых ложек соли.
Запоминайте, как делать квашеные помидоры в кастрюле быстро по этому рецепту.
Перебрать томаты - для засолки выбрать только неповрежденные и маленькие. Вымыть, в месте плодоножки сделать надрез. Выложить томаты в кастрюлю, залить водой так, чтобы она полностью покрыла овощи. Слить воду в отдельную емкость, на ней сделать рассол. Добавить соль из расчета 1 ст.л с горкой на 1 л воды. Вскипятить, остудить.
Зелень и чеснок нарезать, выложить к помидорам. Туда же добавить перец, гвоздику, орегано, лавровый лист. Залить теплым рассолом, накрыть кастрюлю марлей, сверху поставить груз (тарелку). Оставить засаливаться при комнатной температуре - в среднем, хватает 3-4 дня. Лучше попробовать их по истечение этого времени и по необходимости или разложить в банки и убрать в холодильник, или оставить еще досаливаться.
Квашеные помидоры с горчицей и сахаром
Ингредиенты:
- 10 килограммов помидоров;
- листья черной смородины.
Для рассола:
- 10 литров воды;
- 2 стакана сахара;
- 1 стакан соли;
- 15 лавровых листов;
- 1 чайная ложка перца душистого горошком;
- 1 чайная ложка перца черного горошком;
- 100 грамм горчичного порошка.
Запоминайте, как засаливать такие квашеные помидоры - быстро и просто.
Томаты вымыть, размять перец ложкой до состояния крошки. Вымыть листья смородины, отобрать несколько штук и застелить ими дно кастрюли. Выложить помидоры в кастрюлю, перестилая их листьями смородины.
Приготовить рассол - все перечисленные ингредиенты смешать, вскипятить. Остудить, высыпать горчицу, перемешать. Дать отстояться, затем, когда рассол станет слегка прозрачным, залить помидоры. Накрыть чистой тканью или марлей, поставить гнет и оставить засаливаться. При комнатной температуре время закваски составит около 14 дней.