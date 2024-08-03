Квашеные помидоры - простые рецепты / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Одна из самых популярных зимних закусок - помидоры, квашеные разными способами. Они получаются мягкими, сочными и пикантными, а также очень быстро готовятся. УНИАН предлагает рецепт, который точно понравится вашим близким.

Быстрые квашеные помидоры - рецепт в кастрюле

Ингредиенты:

  • 3 килограмма помидоров;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 пучок кинзы;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 1 чайная ложка сухого орегано;
  • 2 гвоздички;
  • 15 горошин черного перца;
  • 2 лавровых листа.

Для рассола:

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  • 2, 2 литра родниковой воды;
  • 5 столовых ложек соли.

Запоминайте, как делать квашеные помидоры в кастрюле быстро по этому рецепту.

Перебрать томаты - для засолки выбрать только неповрежденные и маленькие. Вымыть, в месте плодоножки сделать надрез. Выложить томаты в кастрюлю, залить водой так, чтобы она полностью покрыла овощи. Слить воду в отдельную емкость, на ней сделать рассол. Добавить соль из расчета 1 ст.л с горкой на 1 л воды. Вскипятить, остудить.

Зелень и чеснок нарезать, выложить к помидорам. Туда же добавить перец, гвоздику, орегано, лавровый лист. Залить теплым рассолом, накрыть кастрюлю марлей, сверху поставить груз (тарелку). Оставить засаливаться при комнатной температуре - в среднем, хватает 3-4 дня. Лучше попробовать их по истечение этого времени и по необходимости или разложить в банки и убрать в холодильник, или оставить еще досаливаться.

Квашеные помидоры с горчицей и сахаром

Ингредиенты:

  • 10 килограммов помидоров;
  • листья черной смородины.

Для рассола:

  • 10 литров воды;
  • 2 стакана сахара;
  • 1 стакан соли;
  • 15 лавровых листов;
  • 1 чайная ложка перца душистого горошком;
  • 1 чайная ложка перца черного горошком;
  • 100 грамм горчичного порошка.

Запоминайте, как засаливать такие квашеные помидоры - быстро и просто.

Томаты вымыть, размять перец ложкой до состояния крошки. Вымыть листья смородины, отобрать несколько штук и застелить ими дно кастрюли. Выложить помидоры в кастрюлю, перестилая их листьями смородины. 

Приготовить рассол - все перечисленные ингредиенты смешать, вскипятить. Остудить, высыпать горчицу, перемешать. Дать отстояться, затем, когда рассол станет слегка прозрачным, залить помидоры. Накрыть чистой тканью или марлей, поставить гнет и оставить засаливаться. При комнатной температуре время закваски составит около 14 дней. 

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