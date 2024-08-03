Рассказываем, как сделать квашеные помидоры в кастрюле.

Одна из самых популярных зимних закусок - помидоры, квашеные разными способами. Они получаются мягкими, сочными и пикантными, а также очень быстро готовятся. УНИАН предлагает рецепт, который точно понравится вашим близким.

Быстрые квашеные помидоры - рецепт в кастрюле

Ингредиенты:

3 килограмма помидоров;

1 пучок укропа;

1 пучок петрушки;

1 пучок кинзы;

5 зубчиков чеснока;

1 чайная ложка сухого орегано;

2 гвоздички;

15 горошин черного перца;

2 лавровых листа.

Для рассола:

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2, 2 литра родниковой воды;

5 столовых ложек соли.

Запоминайте, как делать квашеные помидоры в кастрюле быстро по этому рецепту.

Перебрать томаты - для засолки выбрать только неповрежденные и маленькие. Вымыть, в месте плодоножки сделать надрез. Выложить томаты в кастрюлю, залить водой так, чтобы она полностью покрыла овощи. Слить воду в отдельную емкость, на ней сделать рассол. Добавить соль из расчета 1 ст.л с горкой на 1 л воды. Вскипятить, остудить.

Зелень и чеснок нарезать, выложить к помидорам. Туда же добавить перец, гвоздику, орегано, лавровый лист. Залить теплым рассолом, накрыть кастрюлю марлей, сверху поставить груз (тарелку). Оставить засаливаться при комнатной температуре - в среднем, хватает 3-4 дня. Лучше попробовать их по истечение этого времени и по необходимости или разложить в банки и убрать в холодильник, или оставить еще досаливаться.

Квашеные помидоры с горчицей и сахаром

Ингредиенты:

10 килограммов помидоров;

листья черной смородины.

Для рассола:

10 литров воды;

2 стакана сахара;

1 стакан соли;

15 лавровых листов;

1 чайная ложка перца душистого горошком;

1 чайная ложка перца черного горошком;

100 грамм горчичного порошка.

Запоминайте, как засаливать такие квашеные помидоры - быстро и просто.

Томаты вымыть, размять перец ложкой до состояния крошки. Вымыть листья смородины, отобрать несколько штук и застелить ими дно кастрюли. Выложить помидоры в кастрюлю, перестилая их листьями смородины.

Приготовить рассол - все перечисленные ингредиенты смешать, вскипятить. Остудить, высыпать горчицу, перемешать. Дать отстояться, затем, когда рассол станет слегка прозрачным, залить помидоры. Накрыть чистой тканью или марлей, поставить гнет и оставить засаливаться. При комнатной температуре время закваски составит около 14 дней.

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