Маринованные помидоры на зиму - очень вкусная и простая в приготовлении закуска.

Иногда дачники вынуждены срывать помидоры зелеными, если они ещё не дозрели, но наступили холода. Заморозки могут погубить урожай, поэтому его собирают недозревшим. Ранее мы писали, как ускорить созревание зеленых помидоров, но даже такие овощи можно вкусно приготовить. Чаще всего зеленые томаты закрывают на зиму.

Маринованные зеленые помидоры на зиму

Помидоры зеленые - 1 кг.

Вода - 1 л.

Соль - 45 г.

Сахар - 90 г.

Уксус 9% - 110 мл.

Чеснок - 10 зубч.

Перец острый стручковый - 1 шт.

Зелень (петрушка и сельдерей) - 40 г

Помидоры нарезать не небольшие дольки или на четвертинки, если они небольшие. Мелко порубить зелень и острый перец, а чеснок пропустить через пресс. В глубокой емкости перемешать помидоры с зеленью, перцем и чесноком. Переложить смесь в чистые простерилизованные банки.

Для маринада вылить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус и довести до кипения. Залить маринадом помидоры в банках и закрыть банки стерилизованными крышками. Перевернуть банки крышками вниз, укутать теплым одеялом и оставить до полного остывания.

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Квашеные зеленые помидоры без стерилизации

Помидоры - 1.5 кг.

Листья хрена - 1 шт.

Листья вишни - 3 шт.

Чеснок - 7 зубч.

Вода - 1 л

Соль - 2 стол.л.

Сахар - 1 стол.л.

Порошок горчицы - 1 чайн.л.

Помидоры вымыть и оторвать ножки. Каждый помидор несколько раз проколоть сверху зубочисткой. Банки тщательно помыть изнутри и снаружи. На дно банок выложить нарезанный лист хрена, целые зубчики чеснока и листья вишни. По желанию можно добавить зонтики укропа и смородиновые листья.

В отдельной посуде развести в воде горчичный порошок, соль и сахар. Залить помидоры рассолом. Далее на банку поставить гнет, например, стакан с водой. Гнет нужен для того, чтобы помидоры постоянно находились в рассоле. Оставить помидоры кваситься на неделю при комнатной температуре. Затем ложкой убрать налет, закрыть банки и переставить в холодильник.

Зеленые помидоры по-грузински острые

Помидоры зеленые небольшие - 1.5 кг.

Чеснок - 2 зубчика.

Петрушка - 1 пучoк.

Перец чили - 0.5 шт.

Вода - 1 л.

Соль - 2 ст.л.

На помидорах сделать крестообразные глубокие надрезы. Воду с солью довести до кипения и остудить до комнатной температуры. Петрушку, чеснок и острый перец промыть, мелко нарезать и перемешать. Приготовленной смесью начинить надрезанные помидоры.

Фаршированные помидоры выложить в любую посуду и залить соленым рассолом. Поставить сверху на емкость с помидорами любой груз. Оставить помидоры при комнатной температуре на 3 дня, чтобы они заквасились. Затем выложить в банки и переставить в холодильник.

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