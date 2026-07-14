Как хранить половинку авокадо, чтобы она не потемнела: эксперты назвали лучший способ

Известно, что главной причиной потемнения авокадо является кислород.

Если вам когда-нибудь приходилось разрезать идеально спелое авокадо, но вам нужна была только половина, то у вас, вероятно, возникал вопрос, как хранить вторую половину, чтобы она не потемнела. Как пишет Southern Living, есть несколько простых способов, которые помогают дольше сохранить остатки авокадо свежими.

Как хранить половину авокадо

Если вы используете только одну половинку авокадо, то оставьте косточку в той половине, которую не будете употреблять. Несмотря на то, что косточка не предотвращает потемнение всей поверхности, она защищает мякоть, находящуюся под ней, от контакта с воздухом.

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Кроме того, главной причиной потемнения авокадо является кислород. Как только мякоть вступает в контакт с воздухом, природный фермент вступает в реакцию с кислородом в процессе, называемом окислением, в результате чего поверхность плода темнеет.

"Чтобы замедлить этот процесс, плотно прижмите кусок пищевой пленки к срезанной поверхности авокадо, чтобы под ней осталось как можно меньше воздуха, а затем храните его в герметичном контейнере для продуктов", - советуют в материале.

Также во Всемирной организации авокадо говорят, что для накрытия оставшейся части плода можно использовать и пустую половинку авокадо.

Кроме того, легкое сбрызгивание соком лимона или лайма поможет замедлить потемнение. Лимонная кислота замедляет окисление, придавая лишь едва уловимый привкус, который прекрасно сочетается с авокадо.

"Возьмите лимон или лайм и выжмите несколько капель сока на открытую мякоть, либо можно слегка смазать половинку авокадо оливковым маслом, закрыть всё в герметичном контейнере и поставить в холодильник. Тогда в течение следующих нескольких дней ваши авокадо по-прежнему будут идеально пригодны к употреблению", - добавляют в организации.

После того как авокадо завернули или герметично закрыли, положите его в холодильник. Более низкие температуры замедляют процесс окисления и помогают сохранить как вкус, так и текстуру. Чтобы сохранить наилучшее качество, постарайтесь съесть остатки авокадо в течение одного-двух дней.

Помогает ли погружение авокадо в воду сохранить его свежим?

Несмотря на то, что в социальных сетях утверждают, что погружение авокадо в воду позволяет дольше сохранять его свежим, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предостерегает от использования такого метода.

"Основная обеспокоенность связана с возможностью того, что любые остатки патогенов, опасных для человека (например, Listeria monocytogenes, Salmonella spp. и т. д.), которые могут находиться на поверхности авокадо, потенциально могут размножаться во время хранения, если плод погружен в воду. Кроме того, исследования, проведенные учеными FDA, показали, что Listeria monocytogenes может проникать и накапливаться в мякоти авокадо, если их погружать в охлаждающие резервуары в течение 15 дней при хранении в холодильнике. В этом случае даже дезинфекция поверхности кожуры авокадо перед нарезкой не сможет устранить загрязнение", - заявил представитель FDA в комментарии для программы "Good Morning America".

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