Диетологи объяснили, что наибольшую опасность представляет хронический стресс, который может серьезно навредить здоровью.

Стресс - это не только состояние ума, но и опыт, который охватывает все тело. Когда человек находится в стрессовом состоянии, у него активируются все основные системы организма. Именно поэтому мы чувствуем такой широкий спектр физических и эмоциональных симптомов, пишет EatingWell.

В статье отмечается, что острый стресс, который человек может получить, если, например, забудет ключи или готовится к публичному выступлению, является нормальной и неизбежной частью жизни, но хронический стресс может негативно сказаться на здоровье человека.

Вероятно, большинству знакомы физические симптомы стресса: проблемы с пищеварением, головная боль или ощущение учащенного сердцебиения. Однако, есть и другие признаки, которые могут быть менее очевидными.

Например, люди, страдающие диабетом, могут заметить, что во время периодов стресса им также труднее поддерживать уровень сахара в крови в пределах нормы.

Диетологи рассказали изданию, как стресс может влиять на уровень сахара в крови, а также поделились лучшими способами контролировать оба эти фактора.

Отмечается, что когда стресс становится нормой, это состояние негативно влияет на уровень сахара в крови следующими тремя способами:

1. Вызывает выброс гормонов

Хотя стресс не является новым явлением, но встроенная реакция нашего организма на стресс не эволюционировала вместе с современной жизнью. Например, тело реагирует на стресс, связанный с приближением срока выполнения работы, так же, как если бы вы убегали от хищника.

Диетолог Вандана Шет рассказала в медицинском журнале Cureus, что эта реакция вызывает высвобождение большого количества гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин. Из-за этого может повышаться уровень сахара в крови и затрудняться работа инсулина - гормона, который регулирует в крови уровень сахара.

В случае накопления стресса и регулярных гормональных всплесков, в долгосрочной перспективе возможны проблемы с уровнем сахара в крови. В случае хронически высокого уровня кортизола организм может накапливать больше висцерального жира в области живота.

Диетолог Кимберли Роуз-Френсис поделилась в статье для журнала EXCLI, что впоследствии это состояние, известное как инсулинорезистентность, может повысить уровень сахара в крови и увеличить вероятность развития таких заболеваний, как ожирение, преддиабет и диабет 2 типа.

2. Проблемы со сном

Из-за стресса человек может всю ночь крутиться и так и не уснуть, а на следующий день чувствовать усталость и стресс. Приводятся данные исследования Американской академии медицины сна, что почти 75% людей сообщают, что стресс иногда, часто или всегда мешает им спать. К сожалению, плохой сон и стресс также могут негативно влиять на уровень сахара в крови.

3. Возможно эмоциональное переедание

Переедание является распространенным механизмом преодоления стресса для многих из нас. Обычно, в таком случае человек выбирает не салаты или смузи, где мало калорий, а сладкие или богатые углеводами продукты, в частности, мороженое, печенье или чипсы.

Подчеркивается, что существует также биологический компонент, почему именно на такие продукты при стрессе тянет человека. При стрессе выделяется кортизол, который не только способствует инсулинорезистентности, но и может увеличивать голод и стремление к калорийным продуктам.

Диетологи констатируют, что такие привычки, как достаточный сон, физическая активность и занятия любимыми хобби, являются эффективными стратегиями для борьбы со стрессом, что способствует улучшению здоровья, самочувствия и уровня сахара в крови в долгосрочной перспективе.

