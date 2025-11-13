Висцеральный жир может быть очень опасен для здоровья, а не просто портит фигуру.

Многие хотят похудеть, чтобы улучшить свою фигуру, однако есть гораздо более важная причина для борьбы с лишним весом. Висцеральный жир может быть очень опасен для здоровья. Он располагается глубоко в брюшной полости, окружая внутренние органы.

Ранее мы уже рассказывали, что лучше всего сжигает жир на животе. Оказалось, на это могут повлиять 8 продуктов.

Как говорится в статье в журнале Obesity Reviews, висцеральный жир повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Избавившись от одной привычки, больше не придется переживать, как сжечь жир на животе.

Видео дня

Как избавиться от висцерального жира

Как пишет eating well, необходимо бороться с сидячим образом жизни, чтобы решить проблему с лишним весом.

В статье на сайте Национальной медицинской библиотеки США указывается, что большинство людей сейчас ведут недостаточно активный образ жизни и слишком много времени проводят сидя. В неделю необходимо уделить хотя бы 150 минут какой-то физической активности.

"Увеличивая активность, вы можете нарастить мышечную массу, что способствует ускорению общего метаболизма в состоянии покоя. Движение также усиливает метаболизм жиров и регулирует уровень инсулина, помогая организму эффективнее сжигать накопленный жир", - сказала сертифицированный диетолог Эрин Палински-Уэйд.

Она и ее коллега Патрисия Баннан поделились своими рекомендациями, как сбросить висцеральный жир на животе. В частности, не обязательно сразу бегать марафон или переезжать жить в спортзал. Патрисия советует для начала просто добавить по 10-15 минут спорта или прогулки по району.

"Добавляйте движение в течение дня, пусть даже небольшое, например, поднимайтесь по лестнице вместо лифта, паркуйтесь дальше или пройдите долгий путь до кофемашины на работе, чтобы увеличить количество шагов", - сказала она.

Хорошей тактикой, как сжечь жир, будет превратить такие мелкие активности в привычку, чтобы они стали обыденностью. Можно ставить себе небольшие ежедневные цели по шагам, включать таймер на каждые 30-60 минут, чтоб встать и потянуться. Это стимулирует кровообращение и мышечную активность.

Эрин в свою очередь советует ходить по дому во время телефонных разговоров, чтоб вписать больше движения в свой день.

Если говорить о том, что лучше всего сжигает жир на животе то, по мнению диетолога, это силовые тренировки.

"Старайтесь добавлять силовые тренировки один-два раза в неделю, уделяя особое внимание основным группам мышц, чтобы улучшить силу и нарастить сухую мышечную массу", - сказала Эрин.

Исследования китайских ученых показали, что три аэробные или интервальные тренировки в неделю также эффективны для уменьшения жира на животе.

Есть и другие нюансы, которые стоит учитывать. Так, одна бессонная ночь способна повысить аппетит и инсулинорезистентность, что повышает вероятность потребления лишних калорий и заставляет организм запасать больше висцерального жира. Постарайтесь чаще расслабляться, чтоб снизить уровень кортизола. По словам Баннан, он связан с накоплением висцерального жира. Если уменьшить уровень стресса, можно помочь организму сжигать жир.

Какие продукты сжигают жир на животе и боках

Напоследок экспертки рассказали, что нужно кушать, чтобы похудеть в животе.

"Добавление клетчатки в рацион может помочь сбалансировать уровень сахара в крови, что, в свою очередь, может снизить инсулинорезистентность, способствующую накоплению висцерального жира", - подчеркнула Эрин.

Также пищевые волокна помогают контролировать аппетит и могут способствовать снижению веса и висцерального жира. Кроме того, продукты с высоким содержанием клетчатки часто богаты антиоксидантами, которые уменьшают воспаление и уровень гормонов стресса.

Не стоит отказываться от полезных жиров. Лучше включите рыбу в свой рацион, чтобы получить максимум пользы. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление и улучшают метаболизм жиров.

"Включение в рацион лосося или другой жирной рыбы, например, скумбрии, сардин, сельди или форели, пару раз в неделю поможет вам уменьшить количество висцерального жира, а также улучшит здоровье сердца и мозга". - подытожила Баннан.

Вас также могут заинтересовать новости: