Хотя в городах Украины продолжается регулярное отключение света, миллионы семей обеспокоены растущими счетами за электроэнергию и ищут способы, как сделать так, чтобы меньше платить за свет.
Гордон Уоллис, эксперт по энергетике из компании Your NRG, поделился своими советами по экономии – всего несколько простых изменений помогут сэкономить сотни гривен.
Его слова передает популярное Британское издание "Express".
Какие бытовые приборы самые энергозатратные – замечания специалиста
Вместо того чтобы повышать температуру на термостате и, соответственно, увеличивать счета за энергию, Уоллис советует использовать грелки и надевать дополнительные слои одежды для сохранения тепла.
Даже снижение температуры термостата всего на один градус может привести к экономии без заметного изменения температуры в доме.
Также в перечень, какие бытовые приборы самые энергозатратные, всегда входит стиральная машина. Соответственно, привычки при стирке также влияют на ваши счета за свет.
Использование экономичного режима на стиральной машине и стирка при низких температурах позволяет снизить расходы.
Более того, по возможности, сушить одежду естественным образом – самый экономичный способ. Дело в том, что больше всего жрет электроэнергии из бытовой электротехники именно сушильная машина или режим сушки в стиралке.
Сушка одежды и белья потребляет много электричества из-за необходимости постоянного нагрева воздуха ТЭНами, длительной работы вентиляторов и барабана.
Но если вы сушите белье в помещении, убедитесь, что в комнате достаточно вентиляции. Скопление влажного белья в закрытой комнате может способствовать появлению сырости и плесени.
Что нужно сделать, чтобы экономить электроэнергию эффективно, но без "спартанских" условий
Одной из ключевых сфер, где часто упускаются возможности для экономии, является кипячение воды в электрических чайниках.
По словам эксперта, в том, как уменьшить расход электроэнергии в доме поможет сокращение использования электрочайника и времени, проводимого в душе, поскольку подогрев воды составляет значительную часть расходов на электроэнергию в доме.
Уоллис также рекомендует полностью отключать бытовые приборы от сети, а не оставлять их в режиме ожидания, поскольку даже малые "невидимые" затраты постепенно увеличивают счета за электроэнергию.
Значительная часть расходов за электричество, по наблюдениям Уоллиса, формируется из маленьких, незаметных ежедневных привычек, которые суммируются со временем.