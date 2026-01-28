Поддерживать тепло в доме и при этом снижать расходы на коммунальные услуги зимой лишь кажется невозможной задачей.

Хотя в городах Украины продолжается регулярное отключение света, миллионы семей обеспокоены растущими счетами за электроэнергию и ищут способы, как сделать так, чтобы меньше платить за свет.

Гордон Уоллис, эксперт по энергетике из компании Your NRG, поделился своими советами по экономии – всего несколько простых изменений помогут сэкономить сотни гривен.

Какие бытовые приборы самые энергозатратные – замечания специалиста

Вместо того чтобы повышать температуру на термостате и, соответственно, увеличивать счета за энергию, Уоллис советует использовать грелки и надевать дополнительные слои одежды для сохранения тепла.

Даже снижение температуры термостата всего на один градус может привести к экономии без заметного изменения температуры в доме.

Также в перечень, какие бытовые приборы самые энергозатратные, всегда входит стиральная машина. Соответственно, привычки при стирке также влияют на ваши счета за свет.

Использование экономичного режима на стиральной машине и стирка при низких температурах позволяет снизить расходы.

Более того, по возможности, сушить одежду естественным образом – самый экономичный способ. Дело в том, что больше всего жрет электроэнергии из бытовой электротехники именно сушильная машина или режим сушки в стиралке.

Сушка одежды и белья потребляет много электричества из-за необходимости постоянного нагрева воздуха ТЭНами, длительной работы вентиляторов и барабана.

Но если вы сушите белье в помещении, убедитесь, что в комнате достаточно вентиляции. Скопление влажного белья в закрытой комнате может способствовать появлению сырости и плесени.

Что нужно сделать, чтобы экономить электроэнергию эффективно, но без "спартанских" условий

Одной из ключевых сфер, где часто упускаются возможности для экономии, является кипячение воды в электрических чайниках.

По словам эксперта, в том, как уменьшить расход электроэнергии в доме поможет сокращение использования электрочайника и времени, проводимого в душе, поскольку подогрев воды составляет значительную часть расходов на электроэнергию в доме.

Уоллис также рекомендует полностью отключать бытовые приборы от сети, а не оставлять их в режиме ожидания, поскольку даже малые "невидимые" затраты постепенно увеличивают счета за электроэнергию.

Значительная часть расходов за электричество, по наблюдениям Уоллиса, формируется из маленьких, незаметных ежедневных привычек, которые суммируются со временем.

