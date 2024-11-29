Секрет в методе приготовления и выпечки.

Ароматный и сладкий тыквенный пирог является одним из любимых десертов Америки, и сейчас, в сезон тыквы, как раз самое время поробовать его приготовить. Шеф-повар Джулия Чайлд поделилась усовершенствованным рецептом тыквенного пирога, который, по ее словам, получается "невероятно нежным и кремовым".

Как пишет Parade, секретные ингредиенты для этого тыквенного пирога — патока и бурбон. Патока обеспечивает глубокий карамельно-сладкий вкус и добавляет влаги в начинку тыквенного пирога. Бурбон придает пьянящее ароматное тепло - кто как ванильный экстракт, но немного интенсивнее.

Также для достижения особой пышности Джулия разделяет яйца и аккуратно вмешивает взбитые яичные белки в начинку пирога прямо перед выпечкой. Пирог выпекается на медленном огне, что гарантирует мягкость и нежность начинки.

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Песочную основу для этого тыквенного пирога вы можете приготовить вот по этому рецепту.

Для начинки:

4 больших яйца

850 граммов тыквенного пюре

1 стакан коричневого сахара

1 стакан плюс 2 столовые ложки сахарного песка

соль

3 столовые ложки патоки

3 столовые ложки бурбона или темного рома (по желанию)

3 чайные ложки молотой корицы

3 чайные ложки молотого имбиря

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

1/4 чайной ложки молотой гвоздики

1 стакан жирных сливок

3/4 стакана молока или больше при необходимости

Инструкция:

Разогрейте духовку до 220 °С. Разделите яйца на желтки и белки. Смешайте тыкву, оба вида сахара, 1 чайную ложку соли, патоку, бурбон или ром (если используете), приправы, яичные желтки, сливки и молоко до однородной массы. Добавьте больше молока, по одной столовой ложке за раз, если смесь получилась густой: должно получиться мягкое пюре. В чистой миске взбейте яичные белки до образования пены. Добавьте щепотку соли, затем постепенно взбивайте с оставшимися 2 столовыми ложками сахара до образования блестящих белых пиков. Порциями добавляйте белки в тыквенную смесь. Распределите песочное тесто по форме и вылейте начинку. Поставьте в духовку и выпекайте, пока край корочки не начнет становиться золотистым, 10–15 минут. Уменьшите температуру до 190°С и выпекайте еще 25–30 минут, края должны полностью приготовиться, а середина остаться слегка влажной. Немедленно выключите духовку, оставьте дверцу приоткрытой и дайте постоять еще 20–30 минут, пока духовка остывает; это предотвратит водянистость начинки.

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