Этой вкусной выпечкой лучше всего лакомиться за чашкой чая.

Банановый хлеб с шоколадом - это простая и уютная выпечка, которая прекрасно подойдет для холодного вечера.

Издание Ехргеѕѕ поделилось классическим рецептом этого лакомства от легендарного пекаря Мэри Берри. Этой вкусной выпечкой лучше всего наслаждаться за чашкой чая.

Для приготовления использовать любые спелые бананы, которые у вас есть. В общем вам понадобятся:

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спелый банан - 100 г;

молоко - 1 ст.л;

сливочное масло - 50 г;

мука - 75 г;

сахарная пудра - 75 г;

сода - 0, 5 ч.л.

разрыхлитель - 0,5 ч.л.;

яйца - 1 шт;

стружка темного шоколада - 50 г;

темный шоколад - 50 г.

Духовку разогрейте до 160C/140C вентилятор/газ 3. Смажьте форму для хлеба на 450 г и выстелите ее пергаментом.

Вилкой разомните банан и добавьте остальные ингредиенты, кроме шоколада и стружки. Взбейте венчиком тесто до однородности. Всыпьте стружку и ложкой выложите смесь в форму. Разровняйте верх.

Выпекайте 40-45 минут. Банановый хлеб должен стать золотисто-коричневым и отойти от стенок формы. Оставьте его охлаждаться на 10 минут, затем выньте из формы и оставьте остывать на решетке.

Для дополнительного украшения разломайте шоколад на мелкие кусочки и добавьте в жаростойкую миску. Растопите его на водяной бане и перемешайте.

Ложкой выложите растопленный шоколад в кондитерский мешок и выложите зигзагами по верху пирога. Когда он застынет, нарежьте на порционные кусочки.

Ранее УНИАН сообщал, как приготовить шоколадно-банановый хлеб по рецепту от BBC Food.

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