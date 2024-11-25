Кофе и грецкие орехи особенно хорошо сочетаются, говорит кулинар.

Икона выпечки, известный кулинар Мэри Берри поделилась своим рецептом уютного кофейного торта, который прекрасно сочетается с горячей чашкой чая в холодный вечер.

Как пишет Ехргеѕѕ, для его приготовления понадобится всего 10 минут и менее получаса, чтобы подать его после выпекания. Хотя на первый взгляд рецепт может показаться сложным, по словам Мэри Берри, его можно легко адаптировать.

"Кофе и грецкие орехи особенно хорошо сочетаются, но вы можете использовать другие орехи для этого рецепта, если хотите", - отметила пекарь.

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Для приготовления ее торта вам понадобятся:

сливочное масло - 100 г;

сахарная пудра - 100 г;

мука - 100 г;

разрыхлитель - 1,5 ст.л;

грецкие орехи - 50 г;

яйца - 2 шт;

кофейные гранулы - 1 ст.л.

Дополнительно для начинки и топпинга нужно будет взять сахарную пудру (225 г), сливочное масло (125 г), одну столовую ложку кофейных гранул и восемь грецких орехов для украшения.

Для начала разогрейте духовку до 180 градусов с вентилятором / 160 градусов для газа. Форму для выпечки смажьте и выстелите пергаментом.

В миске смешайте муку, сахар, яйца, разрыхлитель и кофе. Перемешивайте, пока не получите однородное тесто, а затем вмешайте туда измельченные орехи. Распределите тесто на две порции и выпекайте коржи по 15-20 минут.

После этого проведите ножом по краям формы и извлеките их из формы. Смазывать и декорировать торт нужно, когда коржи уже остынут.

Для глазури и начинки взбейте сливочное масло. Частями добавляйте туда пудру, продолжая взбивать. Последним всыпайте кофе.

Смажьте глазурью нижний слой торта для начинки, а затем соедините коржи вместе. Смажьте оставшимся кремом десерт и украсьте измельченными грецкими орехами.

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