Песочное тесто - рецепт классический и для пирога / depositphotos.com

Песочное тесто используется для приготовления разной выпечки. Пироги, печенье, тарталетки и различные коржики - всё это можно легко сделать именно из песочного теста. Если у вас нет своего проверенного рецепта и вы не знаете, почему песочное тесто получается жестким, УНИАН готов поделиться главными кулинарными хитростями.

Ранее мы предлагали простой рецепт дрожжевого теста.

Что является основой песочного теста - главные нюансы

Для того, чтобы замесить восхитительное песочное тесто, а потом из него печь любимые сладости, нужно учитывать важные моменты:

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  • температура - все ингредиенты должны быть прохладными, как и температура на кухне, поэтому духовку заранее включать не рекомендуется;
  • масло - именно оно обеспечивает тесту рассыпчатую структуру, так что, на нем экономить нельзя;
  • крошка - муку нужно тщательно просеивать, а масло перетирать, тогда тесто не будет жестким, но останется рассыпчатым;
  • пропорции - помните, что муки всегда должно быть в два раза больше, чем масла;
  • яйца - они повышают прочность теста, но делают его жестким, поэтому если вы готовите печенье, можно обойтись без яиц;
  • порядок закладки - продукты нужно добавлять в строгой последовательности: просеянная мука, сода, масло (маргарин), яйца, сахар, соль, все остальное.

Также важно понимать, что песочное тесто нужно вымешивать руками, но недолго, иначе масло растает, а это - проблема. Перед тем, как раскатывать тесто, его нужно скатать в шар, обмотать пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Некоторые кулинары говорят, что тесто лучше раскатывать не скалкой, а руками - от центра к краям.

Песочное тесто - рецепт на маргарине или масле

  • Мука - 300 г
  • Масло сливочное (или сливочный маргарин) - 200 г
  • Сахарная пудра (или мелкий сахар) - 100 г
  • Ванильный сахар - 10 г

Сливочное масло размягчить при комнатной температуре, муку просеять, перемешать ее с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавить размягченное масло в муку, перетирать ингредиенты так, чтобы в тесто попадало как можно больше воздуха. Сформировать из теста шар, обмотать его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. По истечение этого времени раскатать тесто и выпекать из него желаемые сладости.

Песочное тесто - рецепт для пирога с ягодами 

Для теста:

  • Масло сливочное (охлажденное) - 180 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сметана - 1 ст. л
  • Сахар - 100 г
  • Мука - примерно 420 г
  • Ванильный сахар (по желанию) - 1 ч. л
  • Разрыхлитель - 10 г
  • Соль - 1/3 ч. л

Для начинки:

  • Вишня свежая или замороженная (без косточек) - 300 г
  • Сахар - 150 г (по вкусу)
  • Крахмал кукурузный - 1 ст. л

Вишню (если замороженная) разморозить и измельчить в блендере, смешать крахмал и сахар, переложить вишню в сковороду или сотейник, добавить сахар, перемешать. Поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 1 минуту, затем полностью остудить.

В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар, затем перемешать венчиком. Натереть на терке холодное сливочное масло, руками растереть все в мелкую крошку. Сделать углубление в этой крошке, туда влить сметану, вбить яйца и быстро замесить тесто. Разделить его на две неравные части, обе завернуть в пленку по отдельности. Меньшую часть отправить в морозилку, большую - в холодильник на 30 минут. 

Большую часть теста раскатать на пергаменте в пласт, затем вместе с бумагой перенести его на противень. Проколоть тесто в нескольких местах вилкой, затем выложить начинку. Сверху натереть меньший кусок теста. Выпекать пирог в духовке 30-40 минут при 190°C. 

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