Песочное тесто используется для приготовления разной выпечки. Пироги, печенье, тарталетки и различные коржики - всё это можно легко сделать именно из песочного теста. Если у вас нет своего проверенного рецепта и вы не знаете, почему песочное тесто получается жестким, УНИАН готов поделиться главными кулинарными хитростями.
Ранее мы предлагали простой рецепт дрожжевого теста.
Что является основой песочного теста - главные нюансы
Для того, чтобы замесить восхитительное песочное тесто, а потом из него печь любимые сладости, нужно учитывать важные моменты:
- температура - все ингредиенты должны быть прохладными, как и температура на кухне, поэтому духовку заранее включать не рекомендуется;
- масло - именно оно обеспечивает тесту рассыпчатую структуру, так что, на нем экономить нельзя;
- крошка - муку нужно тщательно просеивать, а масло перетирать, тогда тесто не будет жестким, но останется рассыпчатым;
- пропорции - помните, что муки всегда должно быть в два раза больше, чем масла;
- яйца - они повышают прочность теста, но делают его жестким, поэтому если вы готовите печенье, можно обойтись без яиц;
- порядок закладки - продукты нужно добавлять в строгой последовательности: просеянная мука, сода, масло (маргарин), яйца, сахар, соль, все остальное.
Также важно понимать, что песочное тесто нужно вымешивать руками, но недолго, иначе масло растает, а это - проблема. Перед тем, как раскатывать тесто, его нужно скатать в шар, обмотать пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Некоторые кулинары говорят, что тесто лучше раскатывать не скалкой, а руками - от центра к краям.
Песочное тесто - рецепт на маргарине или масле
- Мука - 300 г
- Масло сливочное (или сливочный маргарин) - 200 г
- Сахарная пудра (или мелкий сахар) - 100 г
- Ванильный сахар - 10 г
Сливочное масло размягчить при комнатной температуре, муку просеять, перемешать ее с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавить размягченное масло в муку, перетирать ингредиенты так, чтобы в тесто попадало как можно больше воздуха. Сформировать из теста шар, обмотать его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. По истечение этого времени раскатать тесто и выпекать из него желаемые сладости.
Песочное тесто - рецепт для пирога с ягодами
Для теста:
- Масло сливочное (охлажденное) - 180 г
- Яйца - 2 шт.
- Сметана - 1 ст. л
- Сахар - 100 г
- Мука - примерно 420 г
- Ванильный сахар (по желанию) - 1 ч. л
- Разрыхлитель - 10 г
- Соль - 1/3 ч. л
Для начинки:
- Вишня свежая или замороженная (без косточек) - 300 г
- Сахар - 150 г (по вкусу)
- Крахмал кукурузный - 1 ст. л
Вишню (если замороженная) разморозить и измельчить в блендере, смешать крахмал и сахар, переложить вишню в сковороду или сотейник, добавить сахар, перемешать. Поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 1 минуту, затем полностью остудить.
В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар, затем перемешать венчиком. Натереть на терке холодное сливочное масло, руками растереть все в мелкую крошку. Сделать углубление в этой крошке, туда влить сметану, вбить яйца и быстро замесить тесто. Разделить его на две неравные части, обе завернуть в пленку по отдельности. Меньшую часть отправить в морозилку, большую - в холодильник на 30 минут.
Большую часть теста раскатать на пергаменте в пласт, затем вместе с бумагой перенести его на противень. Проколоть тесто в нескольких местах вилкой, затем выложить начинку. Сверху натереть меньший кусок теста. Выпекать пирог в духовке 30-40 минут при 190°C.