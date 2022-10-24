Почему может не получиться песочное тесто и как правильно его делать - узнайте в материале УНИАН.

Песочное тесто используется для приготовления разной выпечки. Пироги, печенье, тарталетки и различные коржики - всё это можно легко сделать именно из песочного теста. Если у вас нет своего проверенного рецепта и вы не знаете, почему песочное тесто получается жестким, УНИАН готов поделиться главными кулинарными хитростями.

Ранее мы предлагали простой рецепт дрожжевого теста.

Что является основой песочного теста - главные нюансы

Для того, чтобы замесить восхитительное песочное тесто, а потом из него печь любимые сладости, нужно учитывать важные моменты:

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температура - все ингредиенты должны быть прохладными, как и температура на кухне, поэтому духовку заранее включать не рекомендуется;

- все ингредиенты должны быть прохладными, как и температура на кухне, поэтому духовку заранее включать не рекомендуется; масло - именно оно обеспечивает тесту рассыпчатую структуру, так что, на нем экономить нельзя;

- именно оно обеспечивает тесту рассыпчатую структуру, так что, на нем экономить нельзя; крошка - муку нужно тщательно просеивать, а масло перетирать, тогда тесто не будет жестким, но останется рассыпчатым;

- муку нужно тщательно просеивать, а масло перетирать, тогда тесто не будет жестким, но останется рассыпчатым; пропорции - помните, что муки всегда должно быть в два раза больше, чем масла;

- помните, что муки всегда должно быть в два раза больше, чем масла; яйца - они повышают прочность теста, но делают его жестким, поэтому если вы готовите печенье, можно обойтись без яиц;

- они повышают прочность теста, но делают его жестким, поэтому если вы готовите печенье, можно обойтись без яиц; порядок закладки - продукты нужно добавлять в строгой последовательности: просеянная мука, сода, масло (маргарин), яйца, сахар, соль, все остальное.

Также важно понимать, что песочное тесто нужно вымешивать руками, но недолго, иначе масло растает, а это - проблема. Перед тем, как раскатывать тесто, его нужно скатать в шар, обмотать пленкой и оставить в холодильнике на 30 минут. Некоторые кулинары говорят, что тесто лучше раскатывать не скалкой, а руками - от центра к краям.

Песочное тесто - рецепт на маргарине или масле

Мука - 300 г

Масло сливочное (или сливочный маргарин) - 200 г

Сахарная пудра (или мелкий сахар) - 100 г

Ванильный сахар - 10 г

Сливочное масло размягчить при комнатной температуре, муку просеять, перемешать ее с сахарной пудрой и ванильным сахаром. Добавить размягченное масло в муку, перетирать ингредиенты так, чтобы в тесто попадало как можно больше воздуха. Сформировать из теста шар, обмотать его пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 минут. По истечение этого времени раскатать тесто и выпекать из него желаемые сладости.

Песочное тесто - рецепт для пирога с ягодами

Для теста:

Масло сливочное (охлажденное) - 180 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 1 ст. л

Сахар - 100 г

Мука - примерно 420 г

Ванильный сахар (по желанию) - 1 ч. л

Разрыхлитель - 10 г

Соль - 1/3 ч. л

Для начинки:

Вишня свежая или замороженная (без косточек) - 300 г

Сахар - 150 г (по вкусу)

Крахмал кукурузный - 1 ст. л

Вишню (если замороженная) разморозить и измельчить в блендере, смешать крахмал и сахар, переложить вишню в сковороду или сотейник, добавить сахар, перемешать. Поставить на средний огонь, довести до кипения и варить 1 минуту, затем полностью остудить.

В миску просеять муку, добавить разрыхлитель, сахар, соль, ванильный сахар, затем перемешать венчиком. Натереть на терке холодное сливочное масло, руками растереть все в мелкую крошку. Сделать углубление в этой крошке, туда влить сметану, вбить яйца и быстро замесить тесто. Разделить его на две неравные части, обе завернуть в пленку по отдельности. Меньшую часть отправить в морозилку, большую - в холодильник на 30 минут.

Большую часть теста раскатать на пергаменте в пласт, затем вместе с бумагой перенести его на противень. Проколоть тесто в нескольких местах вилкой, затем выложить начинку. Сверху натереть меньший кусок теста. Выпекать пирог в духовке 30-40 минут при 190°C.

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