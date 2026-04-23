Как приготовить 'суп долголетия': рецепт от самой старой итальянской семьи

Члені єтой семьи в общей сложности прожили 800 лет.

Семья из поселка на Сардинии является рекордсменкой по продолжительности жизни в мире, ее общий возраст превышает 800 лет.

Семейный секрет кроется в "супе долголетия", который члены ежедневно употребляют и который готовится из бобовых и фреголы, традиционной сардинской пасты, сообщает издание The Mirror.

Сообщается, что семья Мелис была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая старая в истории. В семье было 9 братьев и сестер, общий возраст которых составил 851 год (старшему было 109 лет).

Семья Мелис каждый день ела один и тот же обед: хлеб на закваске, бокал местного вина и особый минестроне.

Минестроне - густой, сытный овощной суп, часто называемый "супом долголетия" из-за его богатого питательными веществами состава. Это блюдо готовится из простых сезонных ингредиентов, но всегда включает два основных компонента: бобовые и фреголу - традиционный для Сардинии вид пасты.

Ингредиенты для "супа долголетия":

½ стакана сушеных и очищенных бобов фава;

½ стакана сушеных бобов клюквы;

⅓ стакана сушеного нута;

7 столовых ложек оливкового масла;

1 луковица, нарезанная;

2 моркови, нарезанные;

2 стебля сельдерея, нарезанные;

2 чайные ложки измельченного чеснока;

1 банка помидоров;

3 картофелины, нарезанные кубиками;

1 ½ стакана нарезанного фенхеля;

¼ стакана свежей петрушки, нарезанной;

свежий базилик, нарезанный;

⅔ стакана пасты фрегола;

½ чайной ложки соли;

½ чайной ложки черного перца;

¼ стакана тертого сыра пекорино романо.

Приготовление: замочите бобы фава, клюкву и нут в холодной воде не менее чем на 8 часов, затем хорошо промойте. В большой кастрюле нагрейте три столовые ложки оливкового масла. Добавьте лук, морковь и сельдерей и готовьте 5 минут, часто помешивая. Добавьте чеснок и готовьте еще 20 минут.

Затем добавьте помидоры, картофель, фенхель, петрушку, базилик и нут. Залейте водой так, чтобы она покрывала ингредиенты на один сантиметр. Доведите до кипения на сильном огне, затем уменьшите огонь и варите без крышки, пока фасоль не станет мягкой (примерно 1-1,5 часа).

При необходимости добавьте воду. Добавьте пасту фрегола, соль и перец. Варите еще 10 минут, пока паста не станет мягкой.

В тарелку налейте столовую ложку оливкового масла, добавьте суп и посыпьте тертым сыром пекорино романо.

Этот рецепт позволяет добавлять другие овощи, такие как капуста, цветная капуста, брокколи или цуккини, для дополнительного вкуса и питательных веществ.

