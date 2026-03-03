Что добавить в яичницу: диетологи назвали самый полезный ингредиент

Сделать утреннюю яичницу можно еще полезнее, добавив этот популярный ингредиент.

Для тех, кто предпочитает начинать день с сытного завтрака, яйца давно стали основным продуктом. Они богаты питательными веществами и удобны в приготовлении.

Как пишет издание Eatingwell, хотя тарелка вкусной яичницы дает много белка, ей не хватает одного ключевого питательного вещества - клетчатки. Но это легко исправить простым добавлением.

"Подумайте об авокадо. Хотя авокадо считается источником полезных жиров, они также являются отличным источником клетчатки. Вот почему стоит начать добавлять авокадо в утренний омлет", - написало издание.

Польза авокадо для здоровья

Этот фрукт обеспечивает полезную для кишечника клетчатку. Исследования доказали, что половина авокадо содержит до 5 граммов клетчатки. Эта клетчатка не только поддерживает нормальное пищеварение, но, как показали исследования, способствует более здоровой микрофлоре кишечника.

Авокадо также поддерживает здоровье сердца. Диетологи отметили, что это беспроигрышный вариант для сердца, поскольку фрукт богат клетчаткой и полезными мононенасыщенными жирами. Оба этих питательных вещества связаны с улучшением показателей холестерина.

"Исследования показали, что потребление авокадо снижает уровень "плохого" холестерина", - сказала диетолог Умо Каллинз.

Более того, антиоксиданты в авокадо также предотвращают окисление холестерина и это хорошо, потому что, когда холестерин окисляется, то прилипает к стенкам артерий и повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Калий - еще одно преимущество для здоровья сердца: половина авокадо обеспечивает около 7% суточной нормы. Калий является ключевым питательным веществом для улучшения артериального давления.

Также авокадо стабилизирует уровень сахара в крови, а это полезно для всех, а не только для людей с диабетом. Вот почему важно добавлять в завтрак продукты с высоким содержанием клетчатки. Добавление авокадо к завтраку - это дополнительная клетчатка, которая помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, сказала диетолог Джейми Надье.

После еды клетчатка замедляет переваривание углеводов, поэтому уровень сахара в крови повышается гораздо плавнее, что лучше для уровня энергии и метаболического здоровья.

Регулярное включение авокадо в завтрак может даже иметь долгосрочные преимущества для уровня сахара в крови. Исследование показало, что потребление авокадо связано со снижением риска диабета у взрослых, сказала диетолог Лиза Эндрюс.

