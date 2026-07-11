Дизайнеры назвали интерьерные решения, которые уже пора оставить в прошлом.

Мода на дизайн дома - вещь непостоянная и скоротечная. То, что казалось пиком роскоши и хорошего вкуса в 80-ых годах, сейчас уже часто выглядит устаревшим. А некоторые стильные дизайнерские решения могут быть испорчены неуместными деталями. В 2026 году дизайн интерьера взял курс на уют и индивидуальность. Мы перечислили основные антитренды в оформлении жилья, которые превращают ваш дом в музей прошлого столетия.

Главные антитренды в интерьере 2026 года

Самые устаревшие интерьерные фишки в этом году перечислило издание House Beautiful. Эксперты назвали дизайнерские решения, от которых лучше отказаться, поскольку они придают жилью дешевый и беспорядочный вид.

Стиль "модерн прошлого века"

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На самом деле винтажный дизайн может выглядеть дорого и со вкусом, но только если сделан грамотно. Старомодную мебель можно вписать в интерьер, если сочетать с другими стилями и тканями. Но что точно безнадежно устарело - это дешевая типовая мебель времен СССР из самого низкокачественного ДСП. Объемные шкафы и серванты на всю стены мгновенно "старят" комнату на 50 лет. Поэтому бабушкин чехословацкий гарнитур лучше продать или перевезти на дачу, если хотите придать квартире современный вид.

Узор "шеврон"

Геометрический узор из повторяющихся V-образных ломаных линий был невероятно популярен в нулевых годах. Однако сейчас все больше дизайнеров от него отказываются. Эксперты отмечают, что такой рисунок считается очень контрастным и ярким, поэтому быстро приедается. К тому же его тяжело вписать в интерьер.

Декоративные подушки с бахромой

Диванные подушки, перегруженные бахромой, воланами, стразами и другим декором пополнили антитренды в дизайне интерьера. Сейчас в моде более скромные ткани. В итоге декоративные подушки, которые задумывались как модный штрих для гостиной, наоборот делают жилье более хаотичным и "дешевым".

Статуэтки Будды

Многие люди украшают дом буддистской символикой, чтобы придать интерьеру более "одухотворенный" вид или привлечь удачу. Однако такие элементы смотрятся неестественно и чужеродно в посведневном дизайне, создавая "визуальный шум". Особенно неудачно выглядат дешевые статуэтки с некачественным позолоченным покрытием. Также дизайнеры отмечают, что поверхностное использование таких символов может быть неуважением к культуре буддистских народов.

Хромированная мебель

Изделия с покрытием из хрома могут визуально удешевить жилье, поскольку таким образом часто подделывали культовую мебель. Такую блестящую фурнитуру сложно удачно вписать в общий дизайн. Ещё один её большой минус - непрактичность: на хроме прекрасно видно любые пятна и отпечатки, из-за чего вы устанете его оттирать.

Чрезмерный гламур

Дизайн в стиле "дорого-богато" задумывался как демонстрация роскоши, но сейчас считается синонимом безвкусия. Вычурная лепнина, повсеместная позолота, тяжелая мебель с резьбой говорят о том, что у хозяина нет чувства меры. Сейчас все больше людей отдают предпочтение простому уюту и сдержанной элегантности.

Диван "Честерфилд"

Классический британский диван в стиле "Честерфилд" долгое время считался элегантной классикой. Но его разновидности с пуговицами эксперты включают в антитренды дизайна. Такая мебель не только придает комнате устаревший вид, но и собирает вдвое больше грязи и пыли. К тому же пуговицы постоянно цепляются за одежду и отрываются, а сидеть на них неудобно.

Мебель с бархатным покрытием

Будьте очень осторожны с блестящими тканями в интерьере, поскольку они могут создавать ощущение безвкусицы. Эффект усугубляется, если в оббивке используется поддельный синтетический бархат - вместо благородства он приносит в комнату дешевизну. К тому же бархатная мебель очень быстро изнашивается и мнется, а каждое пятнышко на ней сразу же бросается в глаза.

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