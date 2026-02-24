7 вещей, из-за которых ваша спальня выглядит ужасно: ответ дизайнеров интерьера

Даже самый дорогой ремонт может выглядеть дешево и безвкусно из-за мелких ошибок в декоре.

Спальня должна быть тем самым местом в доме, которое мгновенно дарит чувство покоя. Однако то, что задумывалось как роскошное или изысканное, часто дает обратный эффект.

Причина редко кроется в одной большой ошибке – чаще это серия мелких, безвкусных решений, которые незаметно разрушают атмосферу, пишет Martha Stewart. В материале они собрали мысли дизайнеров интерьера о деталях, которые делают спальню старомодной и дешевой, и о том, на чем стоит сосредоточиться вместо них.

Слишком яркое или "кричащее" искусство

Картины могут полностью изменить тон спальни. То, что выглядит энергично в гостиной, может стать чрезмерным раздражителем в пространстве для отдыха. "Яркое, абстрактное и пестрое современное искусство в спальне часто выглядит безвкусно", – заявляет дизайнер Андреа Синкин.

Оно "электризует" атмосферу, тогда как вам нужны спокойствие и комфорт. Проблема не только в цвете, но и в подходе.

"Масс-маркет картины из крупных сетевых магазинов – еще одна вещь, которой стоит избегать. Они безлики и лишены характера", – добавляет дизайнер Ольга Дойхен.

Вместо этого: выбирайте личные, многослойные работы, которые поддерживают настроение комнаты, а не соревнуются с ним.

Гарнитуры "из одной коллекции"

Когда вся мебель в спальне идеально совпадает, пространство начинает казаться безжизненной витриной. "Мебельные гарнитуры – это строгое "нет". Когда все одного цвета, текстуры и формы, вы чувствуете себя скорее в безликом отеле, чем дома", – отмечает Дойхен.

Вместо этого: откажитесь от готовых наборов. Сочетайте разные материалы и эпохи – например, деревянную тумбочку с мягким тканевым изголовьем кровати. Это создает глубину и уют.

Горы декоративных подушек

Больше – не значит лучше. Чрезмерное количество подушек делает кровать неопрятной и суетливой. "Это выглядит так, будто вы слишком сильно стараетесь", – поясняет Синкин.

Вместо этого: придерживайтесь разумного минимума. Идеальный набор: подушки для сна, пара больших квадратных подушек (евро-шамс) и одна длинная акцентная подушка.

Блестящее постельное белье и поверхности

В спальне блеск редко ассоциируется с роскошью. Глянцевые поверхности и скользкий текстиль делают интерьер дешевым. "Зеркальные поверхности и конфликтующие узоры создают визуальное напряжение, а спальня должна успокаивать нервную систему", – заявляет Дойхен.

Вместо этого: выбирайте матовые натуральные материалы: лен, хлопок, бархат или шерсть. Держитесь подальше от атласа и синтетического блеска.

Маленький ковер

Масштаб важен везде, но в спальне ошибка особенно заметна. "Слишком маленький ковер выглядит безвкусно. Кажется, будто комната плавает на крошечном островке", – подчеркивает Синкин.

Вместо этого: выбирайте максимально большой ковер, который позволяет планировка. Он должен объединять мебель, заходя под кровать и тумбочки, оставляя лишь небольшие отступы от стен.

Засилье технологий

Спальня теряет интимность, когда превращается в офис или спортзал. "Беспорядок – это безвкусно. Уберите вещи. Беговая дорожка в углу, на которой висит гора одежды, убивает уют. Даже телевизор может испортить вид, если он просто "висит на пустой стене", – советует Синкин.

Вместо этого: держите технику скрытой. Если нужен рабочий стол, выберите модель, которую можно закрыть. Телевизор лучше дополнить консолью или тумбой, чтобы "приземлить" его в интерьере.

Перебор с трендами

Слепое следование моде быстро делает интерьер устаревшим. "Придерживайтесь того, что любите. Тренды, вроде акцентных стен в изголовье, не всегда красиво стареют", – резюмирует Дойхен. Элегантность рождается из сдержанности.

Вместо этого: стройте интерьер на вневременной базе – мягких нейтральных тонах, качественном дереве и текстиле. Пусть тренды проявляются в мелких деталях, которые легко заменить.

