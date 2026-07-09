Комплекты постельного белья выходят из моды: дизайнеры раскрыли новый тренд

Это простой способ привнести в комнату индивидуальность и визуальный интерес.

Ранее признаком стиля считалось постельное белье из одного комплекта, однако в последнее время все большую популярность среди дизайнеров получает тренд на несовпадающее постельное белье.

Как пишет goodhousekeeping.com, эксперты по дизайну говорят, что это может добавить вашей спальне индивидуальный, уютный вид. Вы можете использовать наволочки из одного комплекта, простыню из другого и пододеяльник из третьего.

Для того, чтобы создать стильный и эклектичный образ важно подбирать сочетающиеся, но не идеально одинаковые предметы. Ищите вещи с дополнительными цветами или узорами, которые гармонично смотрятся вместе, например, клетка и цветочные мотивы.

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В чем суть тренда

Дизайнеры обычно предостерегают от чрезмерно подобранных комплектов мебели, выполненных в едином стиле, поскольку это может создать ощущение перегруженности. То же самое может относиться и к постельному белью.

"Сочетание разных предметов добавляет характер, глубину и индивидуальность, делая пространство по-настоящему вашим. Это простой способ привнести в комнату индивидуальность и визуальный интерес", – говорит дизайнер интерьеров Хизер Френч.

Как добиться такого эффекта

Этот тренд не предполагает строгих правил. Но есть несколько проверенных советов.

1. Начинайте с малого: "Мы часто начинаем с однотонного или слегка узорчатого одеяла, а затем накладываем сверху стеганое одеяло или плед, который сочетается с декоративными подушками. Это простой способ создать многослойный, продуманный образ", – говорит Френч.

2. Экспериментируйте с текстурой: попробуйте сочетать вафельный пододеяльник, шелковую наволочку и плюшевую декоративную подушку.

3. Обращайте внимание на масштаб: "Сочетайте мелкие принты со средними или крупными для баланса. Учитывайте, что происходит в остальной части комнаты, чтобы все выглядело гармонично", – говорит Френч.

4. Не переусердствуйте: "Если что-то кажется неправильным, измените это. Покупка винтажных стеганых одеял и пледов – отличный способ добавить характера, не перегружая кровать", – говорит Френч.

Ранее УНИАН рассказывал, что белые плинтусы были стандартом в большинстве квартир, однако дизайнеры все чаще от них отказываются в пользу более стильной альтернативы.

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