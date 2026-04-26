Речь раскрывает интеллект: названы 7 фраз, которые часто используют люди с низким IQ

Эти фразы очень распространены.

То, как говорят люди, может выдать гораздо больше, чем все считают. Эксперты указывают на конкретные выражения, по которым можно распознать человека с более низким IQ. Об этом пишет ofeminin.pl.

По словам профессора, психолога Кэтрин Кинзлер, наша речь является не только передачей информации, но и раскрытием собственной идентичности. Стиль высказывания может быть полезен для оценки уровня мышления собеседника.

Поэтому издание назвало семь фраз, которые часто используют люди с низким IQ.

"Очевидно"

Люди, которые не хотят или не могут обосновать свою позицию, часто прибегают к утверждению, что что-то является "очевидным". На практике это может говорить об эмоциональной незрелости и желании избежать неудобного разговора, вместо того, чтобы объективно объяснить свои аргументы.

"Ты понимаешь, о чем я"

Эта фраза возникает тогда, когда собеседник не может четко выразить свою мысль. По словам социального психолога Питера Дитто, людям легче воспринимать информацию, которая соответствует их убеждениям.

"Таким образом, "Ты знаешь, о чем я" может быть попыткой переложить ответственность за понимание на слушателя, вместо того, чтобы четко объяснить свою позицию", - объясняют в материале.

"Я просто говорю"

Люди, которые плохо реагируют на возражения, часто смягчают свои высказывания фразой "я просто говорю". На самом деле такими словами они хотят избежать ответственности за собственные слова и сигнализируют о неуверенности, а также об отсутствии готовности к конструктивной дискуссии.

"Все это знают"

Вместо содержательного аргумента появляется ссылка на мнимую осведомленность общественности. Умные люди склонны ставить под сомнение собственные убеждения, тогда как другие хотят повторять устоявшиеся схемы.

"Неважно"

Несмотря на то, что такая фраза звучит нейтрально, она используется для завершения дискуссии и избегания конфликта. Однако избегание проблем не ведет к их решению, ведь готовность к диалогу является признаком зрелости.

"Поверь мне"

Когда человеку не хватает аргументов, появляется просьба о доверии. Однако доверия без доказательств недостаточно, а опора на ощущения вместо фактов может привести к неправильным выводам.

"Все об этом говорят"

Ссылка на мнение большинства часто заменяет содержательные аргументы. В эпоху вирусных новостей следует проверять источники, прежде чем признавать что-то фактом.

"То, как мы разговариваем, может быть ценной подсказкой для окружающих - не только о наших взглядах, но и о способности к критическому мышлению. Стоит обращать внимание на собственную речь и сознательно строить аргументацию, вместо того чтобы прибегать к штампованным выражениям", - подытожили в ofeminin.pl.

Другие советы экспертов

Ранее журналист спросил 80-летних людей, что на самом деле означает успех, и был удивлен ответом. Главным фактором, определявшим отношение людей к своей жизни в возрасте 80 лет, был не их доход, не должность и не карьерные достижения.

Также сообщалось, что цитата Эйнштейна о велосипеде имеет другой смысл, чем все думали. Она взята из личного письма, которое всемирно известный физик написал в 1930 году.

Вас также могут заинтересовать новости: