Несколько листков в кармане отпугнут комаров: какое растение следует взять на прогулку

Запах кошачьей мяты оказывает на комаров такое же воздействие, как слезоточивый газ на людей.

Чтобы отпугнуть комаров, необязательно пользоваться сильными аптечными химикатами. Как пишет kobieta.interia.pl, ученые доказали, что одно незаметное растение действует как естественное средство от насекомых, и в лабораторных тестах оно оказалось во много раз сильнее аптечных средств. Речь идет о кошачьей мяте (Nepeta cataria).

Исследователи из Университета штата Айова изучили ее эфирное масло, основным ингредиентом которого является непеталактон. Результаты их экспериментов удивили даже самих ученых.

Так, в лабораторных условиях непеталактон продемонстрировал отпугивающий эффект, в десять раз более сильный, чем ДЭТА (диэтилтолуамид), основной ингредиент многих популярных средств от комаров. Хотя натуральные масла испаряются из листьев гораздо быстрее, чем вещества, используемые в химических продуктах, свежесобранная и слегка измельченная кошачья мята может помочь снизить вашу привлекательность для комаров во время короткой прогулки.

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Как это работает?

Как выяснили ученые, запах кошачьей мяты оказывает на комаров такое же воздействие, как слезоточивый газ или очень резкий запах хрена и васаби на человека. Это растение активирует особый болевой рецептор (TRPA1) у насекомых. Когда комар приближается к нам и чувствует запах кошачьей мяты, исходящий из нашего кармана, его нервная система воспринимает это как сильный предупреждающий сигнал и боль. Вместо того чтобы сесть на кожу, насекомое инстинктивно решает убежать.

Альтернативные средства

Если кошачья мята недоступна в вашем регионе, можно использовать лимонный эвкалипт. Содержащееся в нём соединение является единственным природным веществом, официально одобренным и зарегистрированным американским правительственным агентством CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний) как эффективное средство от комаров.

Вы легко можете купить масло лимонного эвкалипта в магазинах трав. Просто нанесите его на обычную салфетку и положите в карман.

Однако у натуральных методов есть свои явные ограничения. Хотя они безопасны для кожи и отлично подходят для отдыха на террасе или короткой прогулки, они могут оказаться недостаточными в местах с высокой численностью комаров. В таких ситуациях это натуральное карманное средство стоит рассматривать как дополнение к традиционной защите.

Ранее УНИАН рассказывал, что защититься от клещей также можно с помощью одно природного средства - масла герани.

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