Малярийные комары действительно водятся в Украине, но их внешний вид может удивить

Вы наверняка хоть раз видели, как в комнату залетает большой комар с длинными ногами. Многие люди боятся этих существ, называя их малярийными. Другие возражают, что такие насекомые вообще не водятся в Украине. На самом деле обе категории ошибаются. Малярийные комары у нас есть, хотя их внешний вид может вас удивить.

Видео дня

Что за большой комар с длинными лапами

Скорее всего, вы хоть раз видели в доме необычайно большого комара с очень длинными лапами. Многие люди сразу же впадают в панику при виде такого насекомого, принимая его за малярийного.

На самом деле это существо называется комар-долгоножка. Не смотря на устрашающий внешний вид, он абсолютно безобидный для человека. Такое насекомое не только не переносит малярию, но вообще не кусается, поскольку является вегетарианцам и питается нектаром. Если к вам в дом залетел комар-долгоножка, убивать его не стоит - заманите животное в банку и выпустите на улицу. Настоящие малярийные комары по размеру не отличаются от обычных.

Есть ли в Украине малярийные комары

Если вам интересно, есть ли малярийные комары в Украине, то они действительно водятся у нас. Хотя большинство таких насекомых обитает в тропических странах, в Европе живет около 7 видов рода Anopheles (комар малярийный). Для нашей страны они совершенно обычны и широко распространены.

Однако беспокоиться по этому поводу не стоит. Малярийные комары не опасны сами по себе. Чтобы заразить вас, они перед этим должны ужалить больного человека. Украина относится к странам, где малярия побеждена на местном уровне. Как сообщает Минздрав, все зафиксированные случаи заболевания были обнаружены у туристов после поездок в тропические страны. Поэтому наши комары свободны от такой инфекции.

Как выглядит малярийный комар - как отличить от обычного

Опасных насекомых можно распознать по внешнему виду, хотя для этого нужно острое зрение. Самый надежный способ, как отличить обычного комара от малярийного, это посмотреть на его позу. Обыкновенные насекомые держат брюшко ровно, параллельно поверхности. Малярийные наклоняют его под углом 45°, поскольку их задние ноги длиннее передних.

Как понять, что тебя укусил малярийный комар, по укусу

Если вы не видели самого насекомого, а только обнаружили ранку, то не существует способа, как понять, что комар малярийный. Их укус никак внешне не отличается от сделанного обычными комарами.

Что будет, если укусил малярийный комар

Если насекомое рода Anopheles ужалило вас в Украине, то, скорее всего, ничего не будет. Поскольку малярия в нашей стране не встречается, укус малярийного комара не опаснее обычного.

Но если комар укусил вас в Африке, Азии или Америке, то это уже повод насторожиться. Если вы недавно вернулись из тропической страны, то стоит как можно быстрее сообщить об этом врачу-инфекционисту. Если насекомое было заражено малярией, то первые симптомы (лихорадка и потоотделение) могут проявиться примерно через 10 дней.

Вас также могут заинтересовать новости: