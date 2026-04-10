Настоящее сокровище: почему не стоит выбрасывать жмых от молотого кофе

Хотя из кофейной гущи уже не получится приготовить приличный напиток, у неё найдётся немало вариантов применения.

Использованный кофейный жмых, который обычно оказывается в мусорном ведре, может стать универсальным помощником в быту. Об этом пишет издание Noklapja.

Как отмечается в публикации, сочетание кофейного жмыха с обычной пищевой содой может создать универсальное средство со множеством вариантов использования.

Эксперты обращают внимание на свойства кофейного жмыха: его зернистая структура обеспечивает мягкий абразивный эффект, что позволяет деликатно очищать поверхности, а пористое строение способствует поглощению запахов. В свою очередь, сода усиливает эти свойства благодаря способности нейтрализовать запахи и расщеплять загрязнения посредством кислотно-щелочных реакций.

В материале отмечается, что смесь чаще всего используют для устранения неприятных запахов в холодильнике, мусорном ведре или обуви. Кроме того, она эффективна для удаления сложных загрязнений, не повреждая поверхности. Некоторые люди применяют ее даже в косметических целях, в частности в качестве скраба, однако в таких случаях рекомендуется быть осторожными и консультироваться с дерматологами.

Отдельно стоит подчеркнуть простоту приготовления средства: достаточно высушенный кофейный жмых смешать с одной-двумя ложками соды.

В зависимости от потребностей смесь используют в сухом виде или в форме пасты с добавлением воды. В первом случае она лучше подходит для нейтрализации запахов, а во втором – для борьбы с жиром и загрязнениями на кухне или в ванной комнате.

