Настоящее сокровище: почему не стоит выбрасывать жмых от молотого кофе

Использованный кофейный жмых, который обычно оказывается в мусорном ведре, может стать универсальным помощником в быту. Об этом пишет издание Noklapja.
Как отмечается в публикации, сочетание кофейного жмыха с обычной пищевой содой может создать универсальное средство со множеством вариантов использования.
Эксперты обращают внимание на свойства кофейного жмыха: его зернистая структура обеспечивает мягкий абразивный эффект, что позволяет деликатно очищать поверхности, а пористое строение способствует поглощению запахов. В свою очередь, сода усиливает эти свойства благодаря способности нейтрализовать запахи и расщеплять загрязнения посредством кислотно-щелочных реакций.
В материале отмечается, что смесь чаще всего используют для устранения неприятных запахов в холодильнике, мусорном ведре или обуви. Кроме того, она эффективна для удаления сложных загрязнений, не повреждая поверхности. Некоторые люди применяют ее даже в косметических целях, в частности в качестве скраба, однако в таких случаях рекомендуется быть осторожными и консультироваться с дерматологами.
Отдельно стоит подчеркнуть простоту приготовления средства: достаточно высушенный кофейный жмых смешать с одной-двумя ложками соды.
В зависимости от потребностей смесь используют в сухом виде или в форме пасты с добавлением воды. В первом случае она лучше подходит для нейтрализации запахов, а во втором – для борьбы с жиром и загрязнениями на кухне или в ванной комнате.
Как писал УНИАН, пол может оставаться грязным после мытья из-за остатков моющего средства или из-за того, что грязь просто разносится шваброй, особенно если вода уже загрязнена. Эксперты дали советы, как избежать этой проблемы.
Также мы рассказывали, почему нельзя оставлять ключ в замке на ночь. Эксперты объяснили, чем опасен распространенный "лайфхак".
