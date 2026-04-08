Почему нельзя оставлять ключ в замке на ночь: эксперты опровергли популярный 'лайфхак'

Если не доверяете своему замку, лучше замените его на более надежный.

Если у вас на входной двери установлен двусторонний замок, вы, возможно, допускаете ту же ошибку, что и многие другие люди. Как пишет Blikk, домовладельцы часто считают, что ключ, оставленный на ночь в замке с внутренней стороны, повышает безопасность жилья. Но это ложное представление.

Те, кто имеет эту привычку, исходят из убеждения, что наличие ключа в замочной скважине якобы не даст ворам возможности открыть замок отмычкой. Но, как отмечают эксперты, на самом деле таких опытных злоумышленников такое препятствие не останавливает, а иногда даже облегчает им доступ к помещению.

В частности, речь идет о методе так называемого "бампинга", который позволяет открыть замок за считанные секунды. Такая техника предполагает использование специального ключа и резкого движения, которое временно выравнивает механизм замка.

Помимо риска взлома, привычка оставлять ключ в замке со стороны комнаты может создать проблемы и для самих жильцов. Если вы по какой-то причине вышли из квартиры в коридор, например, чтобы забрать посылку у курьера, дверь может случайно закрыться, и в этой ситуации существует риск, что ключ сделает именно то, что и должен – заблокирует замок в закрытом положении. И тогда придется обращаться к мастерам, что требует времени и дополнительных затрат.

Особую опасность это представляет в чрезвычайных ситуациях. В случае пожара или необходимости срочного доступа спасателей ключ с внутренней стороны может затруднить открытие двери и задержать помощь.

Эксперты советуют отказаться от этой привычки и вместо этого использовать более эффективные меры безопасности. Среди них – качественные замки, сигнализация, камеры наблюдения и датчики движения. Также рекомендуется хранить запасной ключ в надежном месте, чтобы избежать неприятных ситуаций.

Как писал УНИАН, мочалки для душа не нужно стирать ежедневно, однако эксперты советуют делать это регулярно – примерно после каждых двух использований, при условии полного высыхания между ними.

Также мы рассказывали, почему не стоит злоупотреблять экспресс-режимом при использовании стиральной машины.

Вас также могут заинтересовать новости: