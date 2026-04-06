Как кофе влияет на печень: ученые доказали неоспоримую пользу

Этот напиток несет больше пользы организму, чем может показаться на первый взгляд.

Кофе – это не просто утренний ритуал. Этот напиток, возможно, один из лучших печени.

Издание Very well health пишет, что результаты обширных исследований свидетельствуют о том, что регулярное употребление кофе связано с меньшим количеством проблем с печенью и лучшими результатами лечения, если уже есть заболевание печени.

Как кофе может пойти на пользу печени

Регулярное употребление от трёх до четырёх чашек кофе в день связывают со следующими положительными эффектами:

снижение накопления жира в клетках печени, что помогает замедлить или предотвратить жировую дистрофию печени;

борьба с окислительным стрессом и воспалением, которые могут повредить клетки печени;

замедление рубцевания печени (фиброза), ключевого фактора долгосрочного повреждения печени и цирроза;

меньше проблем с печенью;

более медленное прогрессирование заболеваний печени;

меньший риск рака печени;

меньший риск смерти, связанной с заболеваниями печени.

Защитное действие кофе может быть связано с его природными компонентами, а именно кофеином, хлорогеновой кислотой (антиоксидантом) и дитерпенами (кахвеолом и кафестолом).

Полезными кажутся как кофеиносодержащие, так и безкофеиновые сорта, а также важную роль играет способ приготовления.

Кофе и жировая дистрофия печени

Анализ исследований 2021 года не выявил четкой связи между употреблением кофе и снижением частоты развития метаболически-ассоциированной жировой дистрофии печени (MAFLD) в общей популяции.

Однако среди людей с уже диагностированным MAFLD у тех, кто употреблял кофе, вероятность развития выраженного фиброза печени (рубцевания печени, предвещающего потенциально более тяжелые исходы) была примерно на 35% ниже.

Кофе, возможно, не предотвращает накопление жира в печени, но его употребление связано с более медленным прогрессированием рубцевания, что имеет решающее значение для долгосрочного здоровья печени.

Цирроз

Цирроз, или тяжелое рубцевание печени, часто является результатом длительного повреждения печени. Кофе может снижать риск развития этого заболевания.

Кофе также может снижать риск смерти от хронического заболевания печени. В обширном исследовании UK Biobank у кофеманов риск смерти от хронического заболевания печени был примерно на 49% ниже по сравнению с теми, кто не употреблял кофе.

Рак печени

Исследования показывают, что употребление кофе может помочь защитить от гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) – наиболее распространенной первичной формы рака печени. Анализ исследований 2023 года показал, что более высокое потребление кофе было связано со значительно более низким риском развития ГЦК.

Хотя зеленый чай также может оказывать защитное действие, доказательства в пользу кофе в целом более убедительны.

Сколько кофе можно пить в день

Результаты исследования показывают, что максимальный наблюдаемый положительный эффект для показателей функции печени достигается при употреблении около трёх-четырёх чашек в день; при более высоком потреблении явного дополнительного эффекта не отмечено.

Однако здоровым взрослым важно ограничивать потребление кофеина до 400 мг в день, что примерно соответствует двум-трем чашкам кофе, в зависимости от способа приготовления.

По данным популяционных исследований, как кофе без кофеина, так и кофе с кофеином связаны со снижением риска заболеваний печени, что позволяет предположить, что в этом играют роль и другие соединения, помимо кофеина. В некоторых анализах молотый или фильтрованный кофе продемонстрировал несколько более выраженный эффект, но все виды кофе, как правило, обладали защитным действием.

Как лучше приготовить кофе

Кафестол и кавеол обладают защитными свойствами для печени, но могут повышать уровень холестерина ЛПНП у людей, употребляющих нефильтрованный кофе.

Кофе, заваренный с использованием бумажного фильтра, удаляет большую часть кафестола и кавеола, снижая эффект повышения уровня холестерина.

Способ приготовления кофе влияет на здоровье сердца и печени: фильтрация защищает сердце, но может снизить некоторые преимущества для печени.

