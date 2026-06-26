Зачем опытные хозяйки надевают пакет на кухонный кран: хитрость, которая реально работает

Звучит странно, но за этим стоит простая и практичная причина.

Некоторые опытные хозяйки и хозяева применяют странный, но весьма эффективный трюк: надевают целлофановый пакет на кухонный кран. Наверняка многие уже сейчас задаются вопросом, зачем они это делают и как дешёвый пакетик может помочь на кухне.

Трюк предельно прост. Возьмите обычный прозрачный целлофановый пакет – такие продаются в упаковках по 50-100 единиц за небольшие деньги. Понадобится всего один пакет, пишет Liked.

С одной стороны аккуратно сделайте надрез примерно до середины шва. Для этого подойдут обычные ножницы. Теперь остаётся только надеть пакет через надрез на кран так, чтобы целлофан покрыл рычаги смесителя.

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Зачем это нужно

На самом деле всё очень просто. Это нужно для того, чтобы во время приготовления еды ваши испачканные жиром и бактериями руки не пачкали кран.

Дело в том, что многие берутся за кран в процессе обработки мяса или, напротив, открывают воду жирными руками и оставляют её открытой на протяжении всего процесса. В результате расходуется больше воды, а значит, и платить за неё приходится больше.

К тому же на рычагах смесителя больше не остаётся жирных пятен, которые могут вызвать появление плесени, если не вытереть их вовремя влажной тряпкой. А плесень, появившаяся на раковине, постепенно может распространиться по всей кухне. Потом избавиться от неё будет очень трудно.

Отдельно стоит отметить: гораздо лучше и проще применить "глобальное" решение этой проблемы – заменить кран на однорычажный смеситель вместо традиционного с вентилями.

Однорычажный кран гораздо меньше пачкается и пользоваться им удобнее. Хотя сантехнику всё равно нужно время от времени чистить.

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