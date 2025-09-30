Священная река Ганг в Индии переживает худший кризис за 1300 лет

Ученые говорят, что проблемы реки связаны с деятельностью человека.

Важная для 600 миллионов людей в Индии река Ганг переживает кризис, связанный с пересыханием. И это худший период за 1300 лет, пишет phys.org.

Исследователи из Индийского технологического института Гандинагара и Университета Аризоны обнаружили, что основной причиной пересыхания является деятельность человека. Они также обнаружили, что нынешнее пересыхание является сильнее любой зарегистрированной засухи в истории реки.

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые реконструировали течение реки за последние 1300 лет (с 700 по 2012 год н. э.). Они проанализировав кольца деревьев из набора данных Monsoon Asia Drought Atlas (MADA). Затем использовали мощные компьютерные программы, чтобы совместить эти данные колец деревьев с современными записями, чтобы создать хронологию течения реки. Чтобы обеспечить ее точность, они дважды проверили ее на основе задокументированных исторических засух и голодоморов.

Видео дня

Ученые обнаружили, что недавнее высыхание реки Ганг с 1991 по 2020 год на 76% хуже, чем предыдущая худшая зарегистрированная засуха, которая произошла в 16 веке. Река не только в целом стала суше, но и засухи сейчас случаются чаще и длятся дольше. Основной причиной, по мнению исследователей, является деятельность человека. Хотя некоторые природные климатические закономерности имеют место, основной движущей силой является ослабление летнего муссона.

Ученые считают, что ослабление связано с антропогенными факторами, такими как потепление Индийского океана и загрязнение воздуха антропогенными аэрозолями. Это жидкие капли и мелкие твердые частицы, поступающие от заводов, транспортных средств и электростанций, которые могут подавлять количество осадков. Ученые также обнаружили, что большинство климатических моделей не учитывают тенденцию к сильному высушиванию.

Исследователи предлагают два основных направления действий для решения проблемы. Учитывая несоответствие между климатическими моделями и их фактическими выводами, они призывают к лучшему моделированию, чтобы учесть региональное влияние человеческой деятельности.

А поскольку Ганг является жизненно важным источником воды для питья, сельскохозяйственного производства, промышленного использования и дикой природы, команда также рекомендует внедрять новые адаптивные стратегии управления водными ресурсами для смягчения потенциального дефицита воды.

Больше новостей о состоянии рек

Как писал УНИАН, по всему миру ученые замечают опасные явления, связанные с реками. Реки колеблются между засухами и наводнениями и становятся все более опасными. Экстремальные явления сигнализируют о нарушении водного цикла, от которого зависят люди, экосистемы и экономика.

Вас также могут заинтересовать новости: