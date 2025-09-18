Экстремальные явления становятся новой нормой для нашей планеты.

По всему миру реки становятся всё более непредсказуемыми - колеблясь между засухами и наводнениями. Такой вывод представлен в ежегодном докладе State of Global Water Resources 2024, который опубликовала Всемирная метеорологическая организация.

По данным отчёта, лишь треть крупных речных бассейнов в прошлом году имела нормальные показатели стока. Остальные находились в критическом дефиците или, наоборот, в опасном избытке воды. Это явный сигнал нарушения водного цикла, от которого зависят люди, экосистемы и экономика.

Как сообщается, 2024-й стал самым жарким годом за всю историю наблюдений и принёс как засухи, так и катастрофические наводнения. Экстремальные явления становятся новой нормой на фоне роста выбросов парниковых газов.

Видео дня

Так, в Южной Америке Амазонка и Парана обмелели, усилив многолетнюю засуху в Амазонском бассейне.

В Южной Африке пересохли Замбези и Лимпопо, а вот Западная Африка пережила разрушительные наводнения в бассейнах Нигера и Вольты — погибли более 2500 человек, 4 млн остались без жилья.

Европа в прошлом году столкнулась с самым сильным за десятилетие паводком, а Азия и Тихоокеанский регион пережили рекордные дожди и тайфуны, которые унесли более 1000 жизней.

Бразилия испытала оба сценария одновременно: сильнейшее наводнение на юге унесло жизни 183 человек, тогда как в Амазонии сохранялась засуха.

В Азии стихийные бедствия также следовали одно за другим:

В Дубае выпал рекордный дождь за 75 лет — годовая норма за сутки.

В индийском штате Керала оползни от ливней унесли 385 жизней.

Непал пострадал от наводнений и оползней после исторических осадков.

Тайфун Яги стал одним из самых смертоносных в Юго-Восточной Азии.

Ученые говорят, что таяние ледников усугубляет ситуацию. В 2024 году они потеряли 450 гигатонн льда, что подняло уровень моря на 1,2 мм всего за год. Почти все крупнейшие озёра мира нагрелись выше нормы, нарушая экосистемы и пищевые цепи.

Исследование показало, что только менее 40% скважин в разных частях света имеют нормальный уровень грунтовых вод. Остальные страдают от дефицита или избытка. Чрезмерная добыча воды в Австралии, США и Африке угрожает будущему сельского хозяйства и обеспечению населения.

Как сообщается, сегодня 3,6 млрд человек уже сталкиваются с нехваткой воды хотя бы один месяц в году, и к 2050 году эта цифра может превысить 5 млрд.

Учёные подчёркивают: вода — одна из первых сфер, где проявляется климатический кризис. Без сокращения выбросов и рационального управления человечество будет всё чаще переходить от засух к потопам с колоссальными человеческими и экономическими потерями.

Наша страна тоже страдает от изменений климата. Недавно стало известно, в Одесской области пересохли лиманы. Высохли все малые реки и водотоки в балках, которые впадали в лиманы. А от выпаривания снижается уровень и основных крупных Тузловских лиманов.

Специалисты говорят, что сейчас мы являемся свидетелями последствий мощного антропогенного давления на малые реки.

Вас также могут заинтересовать новости: