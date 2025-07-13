До сих пор ученым не хватало доказательств, что это возможно, хотя такие гипотезы звучали.

Изменение уровня моря может происходить в очень сжатые сроки в результате изменения климата, в том числе вызванного колебаниями полюсов Земли. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Международная команда ученых из Нидерландов, Великобритании и США с высокой точностью воспроизвела динамику уровня моря за последние 540 миллионов лет с точностью до тысячелетий. Кроме общенаучного значения это исследование может иметь вполне практическое значение для современной экономики.

Как объясняет руководитель исследования, доктор Дауэ ван дер Меер, на основе ископаемых остатков и осадочных пород ранее уже удавалось определить средний уровень моря с шагом в миллион лет. Однако теперь ученые получили возможность анализировать и гораздо более короткие периоды - в пределах тысяч лет, что позволяет выявить ранее невидимые краткосрочные колебания.

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Оказалось, что уровень моря менялся не только медленно в течение геологических эпох, но и испытывал стремительные колебания в значительно более короткие периоды. Хотя ранее исследователи предполагали такую возможность, не хватало достаточно данных, чтобы подтвердить ее. Теперь же, благодаря анализу осадочных слоев, ученые смогли реконструировать эти быстрые изменения - и связать их с глобальными климатическими циклами.

Отдельное внимание в исследовании уделено роли колебаний оси вращения Земли. Эти ритмические изменения, влияющие на климатические условия, становятся особенно заметными во время холодных периодов, когда образуются ледниковые щиты на полюсах. Именно тогда "качание" оси планеты запускает ледниковые циклы, которые длятся десятки тысяч лет и сопровождаются колебаниями уровня моря более чем на 100 метров.

Знания о прошлых уровнях моря имеют не только академическую, но и чисто прикладную ценность. Они позволяют точнее создавать карты геологического строения земной коры - в частности тех ее слоев, которые важны для добычи ресурсов или экологической безопасности.

Например, если известно, что в определенный период уровень моря был высоким, можно предсказать образование сплошных слоев глинистого камня, который хорошо удерживает жидкости и газы. В периоды низкого уровня моря формируются пористые породы, такие как песчаники, которые могут выступать резервуарами для воды или энергоносителей.

Как отмечает доктор ван дер Меер, эти данные имеют большое значение для безопасного хранения CO₂ под землей, захоронения отходов или разработки новых месторождений. Более точные карты подповерхностных слоев Земли - это также шаг к развитию чистой энергетики.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, ученые нашли объяснение появлению крупных месторождений меди на юге Тибета. Выяснилось, что медные запасы там возникли вследствие древнего тектонического столкновения континентов.

Также мы рассказывали, что таяние ледников может иметь дополнительные неожиданные последствия. Кроме чисто экологических проблем, таких как пересыхание рек, исчезновение ледников способно спровоцировать взрывы спящих вулканов.

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