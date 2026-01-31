В кока-колу добавляют насекомых? Блогер воссоздал напиток в лаборатории и узнал правду

Секрет самого популярного напитка в мире наконец-то пал под натиском науки.

Миллионы людей по всему миру не представляют свой день без глотка освежающей газировки. Для многих этот напиток стал символом отдыха и праздника, но всегда мы слышим то, что газировка, в частности, кола – совсем не полезна для здоровья. Из-за этого мы смотрим на этикетку, но мало что понимаем в том списке ингредиентов, и самое главное – из чего она состоит на самом деле. Возможно, немало кто задумывался, из чего делается настоящая Coca-Cola и существует ли вовсе способ сделать ее в домашних условиях, чтобы самостоятельно убедиться в безопасности состава.

Многие десятилетия секрет самого популярного напитка в мире оставался за семью замками. Этот вопрос породил множество мифов, а энтузиасты по всему миру гадали, как сделать кока-колу дома, чтобы она ничем не уступала оригиналу. Блогер-химик потратил целый год и провел массу лабораторных исследований, включая масс-спектрометрию, чтобы воссоздать ту самую формулу. Он опубликовал видео на Youtube-канале LabCoatz.

Первый рецепт кока-колы

История легендарного напитка началась в 1886 году в Атланте. Аптекарь Джон Пембертон, ветеран Гражданской войны, искал замену морфию и создал тонизирующий сироп на основе вина и экстрактов растений. Когда в штате ввели "сухой закон", вино заменили сахарным сиропом, и так на свет появился первый рецепт самого популярного на сегодняшний день газированного напитка.

В те времена напиток продавался в аптеках как лечебное средство от нервных расстройств и головной боли. Конечно, невероятную популярность он приобрел позже, когда права выкупил бизнесмен Эйза Кендлер, и основавший впоследствии всеми известную компанию.

Сегодня многие знают, из какого растения делают кока-колу. Но если кто-то не знает, то в оригинальный состав входили настоящие листья коки (в те времена содержащие тот самый запрещенный стимулятор) и орехи колы. Сегодня формула, конечно, сильно изменилась, но ее основа остается одной из самых охраняемых коммерческих тайн. Хотя состав уже не тот, что в XIX веке, компания до сих пор использует экстракт листьев коки, но уже полностью очищенный от алкалоидов. Но что же дает тот самый "аптечный" и одновременно освежающий вкус?

Какой секретный ингредиент колы и можно ли приготовить ее на своей кухне

Блогер-химик выяснил, что прячется за общим названием "натуральные ароматизаторы". Это так называемая смесь "7X", состоящая из эфирных масел:

Лимона и лайма;

Апельсина и корицы;

Мускатного ореха и кориандра;

И "секретной" нотки фенхеля и масла чайного дерева.

Если вы вдруг захотите сделать этот газированный напиток на своей кухне, вам придется поработать с химией процесса и не каждому это будет под руку. Блогер в видео продемонстрировал, что важны не только ингредиенты, но и кислотность: использование ортофосфорной кислоты дает ту самую "остроту" на языке. Также в состав входят кофеин, ваниль и даже небольшое количество уксуса, которое помогает сбалансировать сладость и имитировать сложный вкусовой профиль оригинала.

Результаты слепого теста показали: напиток, созданный блогером в лаборатории, практически идентичен заводскому. Но всегда вокруг состава напитка витали странные слухи.

Развенчиваем мифы - какое насекомое добавляют в кока-колу

Это чуть ли не один из самых обсуждаемых вопросов среди любителей теории заговора. Долгое время считалось, что краситель кармин (E120) производят из высушенных жуков кошенили.

Однако химический анализ блогера расставил все по местам: характерный темный цвет напитка обеспечивается исключительно карамельным красителем (сахарным колером), а не добавками животного происхождения.

