Ученые провели исследования на мышах и получили неожиданный результат.

Результаты исследования показали, что заменитель сахара, который содержится в тысячах конфет, десертов и диетических напитков, может способствовать росту волос у людей, страдающих от облысения, пишет Daily Mail.

В материале отмечается, что стевия - натуральный подсластитель без калорий, который используется в более 40 000 продуктов по всему миру, содержит соединения, известные как стевиозиды, которые придают ей сладкий вкус.

Исследователи из Автсралии обнаружили, что если эти соединения смешать с популярным безрецептурным препаратом от выпадения волос миноксидилом, который известен как Rogaine, это может помочь возродить рост волос на голове.

Издание приводит данные, что миноксидил является популярным и дешевым средством от выпадения волос в США, которое ежегодно используют примерно 40 миллионов американцев.

Во время проведения исследования на мышах, ученые ежедневно в течение месяца накладывали на лысую спину грызунов микроигольный пластырь, пропитанный смесью миноксидила и стевиозидов. Отмечается, что к концу эксперимента на 67,5% спины грызунов появились новые волосы.

В то же время, у мышей, которым в течение того же периода ежедневно на спину наносили стандартный 2-процентный раствор миноксидила без стевиозидов, волосы отросли только на 25% облысевшего участка.

"Использование стевиозида для повышения эффективности миноксидила является многообещающим шагом на пути к более эффективным и естественным методам лечения выпадения волос, что потенциально может принести пользу миллионам людей во всем мире", - заявил Лифен Кан, фармацевт из Сиднейского университета, который возглавлял это исследование.

В статье отмечается, что исследователи не уверены, почему экстракты стевии могут стимулировать рост волос. Они предполагают, что они помогают организму лучше усваивать миноксидил, повышая эффективность лекарства.

Поскольку исследование было небольшим и проводилось только на мышах, эксперты отмечают, что пока не ясно, будут ли экстракты стевии в сочетании с миноксидилом иметь такой же эффект на людей.

Однако, как указывается в публикации, потребление большего количества продуктов, содержащих стевию, вряд ли будет способствовать дополнительному росту волос.

Издание добавляет, что стевия используется во многих диетических газированных напитках, мороженом. Также ее используют как заменитель сахара и добавляют в кофе или чай.

Интересные открытия ученых

Ранее УНИАН сообщал, что ученые из Университета Колорадо в Боулдере возродили древние микроорганизмы, которые пролежали в вечной мерзлоте Аляски около 40 000 лет. Указывается, что они нагрели образцы замерзшего грунта, горных пород и льда, и микробы, которые считались "мертвыми", медленно начали оживать. Образцы собрали в тоннеле вечной мерзлоты вблизи города Фэрбенкс, известном как "ледяное кладбище". Хотя исследователи отмечают, что эти микроорганизмы "вероятно, не способны инфицировать людей", они могут представлять экологическую угрозу.

Также мы писали, что ученые нашли в парке Йеллоустоун образцы бактерий и одна из них - бактерия Aquificales поставила под сомнение привычное предположение о том, что организмы дышат каким-то одним газом. При определенных условиях этот организм использует и кислород, и серу. А это означает, что в них одновременно происходили два метаболизма - то есть обмены веществ. Бактерия, описанная в этом исследовании, процветает при высоких температурах и питается простыми молекулами, включая газообразный водород.

