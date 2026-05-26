Россия атаковала единственный парусный фрегат Украины: в чем смысл этого удара

Парусник был построен еще в 1987 году на Гданьской верфи в Польше.

Российский морской дрон в Одесском порту атаковал украинский учебный парусник "Дружба". Инцидент подтвердил советник министра обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, добавив, что это произошло 25 мая.

"Я понимаю, почему "Орешник" попал в гаражи, это все-таки был "центр принятия решений". Но зачем российский морской дрон вчера героически атаковал парусный фрегат? Весь стратегический запас рома оттуда уже давно забрали", – написал Флеш в Facebook.

Специалист также обнародовал соответствующие фото.

Видео дня

По мнению аналитиков военного портала "Милитарный", оператор российского дрона, вероятно, не обнаружил более важных объектов в районе порта и поэтому нанес удар по "Дружбе".

"В таком случае удар могли нанести по ближайшему судну, которое находилось в зоне досягаемости дрона", – констатируют аналитики.

В ВМС ВСУ также подтвердили факт взрыва. По словам спикера Военно-Морских сил Украины Дмитрия Плетенчука, которого процитировало "Суспільне", взрывоопасное устройство детонировало в одном из портов, но значительных повреждений инфраструктуры и других объектов нет. Также обошлось без жертв, утверждают в ВМС.

Что известно о фрегате "Дружба".

Это учебный фрегат (трехмачтовое судно с полным парусным вооружением), единственный парусник Украины. Согласно открытым источникам, его порт приписки – Одесса.

Построен в 1987 году на Гданьской верфи в Польше. Судно длиной 108 метров построено по прототипу парусных судов начала ХХ века. Высота мачт – почти 50 метров, паруса управляются исключительно вручную.

Фрегат "Дружба" неоднократно ходил в поход в иностранные порты, среди самых известных – в 1990 году на борту со 120 курсантами Одесской морской академии он посещал США для дружеской встречи с коллегами из морских академий штатов Мэн и Массачусетс. Также посетил порты Балтимора, Нью-Йорка и Бостона.

После распада СССР, в 1992 году, "Дружбу" переоборудовали из учебного в туристическое судно в итальянском порту Мессина. Некоторое время "Дружба" действительно перевозила туристов.

29 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Одессы заявил, что фрегат отремонтируют и передадут Институту Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия".

Удар по Одессе

Напомним, поздно вечером 25 мая россияне нанесли удар по Одессе баллистической ракетой. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры, взрывной волной повреждены окна в учебном заведении и жилых домах. Погиб 45-летний мужчина, пострадали еще как минимум три человека – две женщины и мужчина.

Вас также могут заинтересовать новости: