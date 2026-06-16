Требования к женам священников со временем изменились, но они, как и прежде, могут участвовать в жизни прихода.

Многие украинцы до сих пор представляют жену священника как человека, который постоянно находится при храме и посвящает себя исключительно церковной жизни. Однако сегодня они могут совмещать различные обязанности и профессии, оставаясь частью приходской общины.

Священник и преподаватель Киевской Православной Богословской Академии Павел Мельник рассказал в комментарии УНИАН, может ли жена священника работать, какие у нее обязанности и как правильно к ней обращаться.

Кто такая попадья – могут ли все священники иметь жен

Прежде всего отец Павел ответил на распространенное представление об безусловном запрете брака для духовенства, объяснив, что в Православной Церкви Украины существуют разные формы священства – женатое и неженатое:

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"Неженатые – это монахи. Они могут иметь священный сан, быть диаконами, священниками или епископами. Но если кто-то хочет создать семью, он должен жениться до принятия священного сана".

Что касается того, как называют жену у батюшки – попадя или матушка, – священник отметил, что в истории Украины известны оба термина, а их употребление зависит от региона и контекста.

А вот требования к жене священника, по его словам, могут быть разными, поскольку в христианском понимании каждый верующий призван к служению в соответствии со своими способностями. В то же время роль в богослужении все же имеет четкие границы:

"Священнодействовать женщина не может, но наряду с этим есть много других функций: петь в хоре, читать псалмы, руководить воскресной школой и так далее".

В целом, по мнению священника, в каждой семье это решается индивидуально.

Что значит быть женой священника – работа и требования

Говоря о том, какой должна быть жена священника, он, опять же, подчеркнул, что не стоит создавать отдельный "особый" образ человека с жестко определенным набором характеристик и обязанностей:

"Парень, который хочет быть священником и иметь семью, должен искать себе в первую очередь не "матушку", а жену, хотя, конечно, они оба должны быть готовы к священническому служению".

Отдельно он обратил внимание на то, что современные жены священнослужителей не обязаны полностью посвящать себя только церковной жизни или домашним делам. Наоборот, многие из них имеют собственную профессию, совмещая ее с участием в жизни прихода и поддержкой служения мужа.

При этом в прошлом, по словам отца Павла, роль матушки была значительно более публичной в пределах прихода: она часто помогала организовывать церковные праздники и благотворительные мероприятия, часто брала на себя часть общественных обязанностей, была примером для других верующих женщин.

И хотя сегодня эти традиции частично сохранились, никто не контролирует, как одевается жена священника, а от нее не требуют обязательного участия во всех делах прихода: она сама может определять степень своей вовлеченности в церковную жизнь.

Иными словами, попадя – это не конкретная профессия, поэтому четких требований к ней нет.

Ранее мы писали, можно ли работать в воскресенье православным.

справка Павел Мельник Священник Преподаватель Киевской Православной Богословской Академии, заведующий академической библиотекой и благочинный академического храма Святого Апостола Иоанна Богослова.

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