Похож на яблоко и грушу, а на вкус как арбуз: экзотический фрукт покоряет интернет

Это настоящий хит здорового рациона.

Этот фрукт низкокалорийный, выглядит как нечто среднее между грушей и яблоком и считается настоящим хитом здорового питания в тропических странах. Как пишет zielona.interia.pl, речь идет о таком необычном плоде, как яванское яблоко. В последнее время он обрел неимоверную популярность в интернете и все чаще появляется в рационе тех, кто заботится о своей фигуре.

Яванское яблоко (еще известно как восковое яблоко, розовое яблоко Семаранга и восковой джамбу) - тропическое плодовое дерево из семейства миртовых. Оно произрастает в Юго-Восточной Азии, в частности, в таких странах, как Индонезия, Малайзия, Таиланд и Индия, то есть, в теплом, влажном климате.

Дерево самаранга вечнозеленое и может достигать 12 метров в высоту. Плоды растут в большом количестве и имеют характерную колоколообразную или грушевидную форму.

Видео дня

Их кожура может быть разного цвета: от белого и зеленоватого до насыщенно-красного. Мякоть, в свою очередь, хрустящая, сочная и очень освежающая. Некоторые говорят, что яванское яблоко по вкусу напоминает арбуз.

В чем польза яванского яблока

Яванское яблоко действительно удивляет своей питательной ценностью. Оно содержит витамин С, витамины группы В и многочисленные минералы, такие как калий, магний, железо и кальций. Также оно является источником биологически активных растительных соединений, включая флавоноиды, дубильные вещества и антиоксиданты, которые помогают организму бороться со свободными радикалами.

Регулярное употребление этого фрукта может поддерживать функцию кишечника, улучшать пищеварение и обладать противовоспалительными свойствами. Исследования также указывают на его потенциальные антибактериальные, противодиабетические и иммуностимулирующие свойства.

Благодаря низкой калорийности и высокому содержанию воды этот фрукт часто рекомендуют людям, соблюдающим диету для похудения. 100 г яванского яблока содержат всего 25 ккал.

Чаще всего его едят в сыром виде в качестве закуски, но она также отлично подходит для фруктовых салатов, десертов, соков или в качестве добавки к несладким блюдам. В азиатских странах его подают с солью, из неё делают джемы, желе и даже вино или уксус.

Ранее УНИАН рассказывал о таком сверхполезном фрукте, как сливы мирабель. Они идеально подходят для диабетиков, содержат много калия и регулируют кровяное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: