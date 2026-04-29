Какие 2 спички нужно переместить, чтобы исправить равенство: очень сложная головоломка

Любите задачки на сообразительность? Предлагаем вам настоящий вызов для логики и внимательности. В этой головоломке нужно исправить неправильное математическое равенство, переместив всего две спички.

Предложенное выражение 5 × 6 = 0 явно является ложным. Каждый, кто знаком с базовой математикой, знает: произведение равно нулю только тогда, когда хотя бы один из множителей равен нулю. В данном случае это не так, ведь 5 умноженное на 6 должно равняться 30.

Вам нужно переместить всего две спички, чтобы получить правильное, логическое равенство. Казалось бы, это очень ограниченное условие, но именно оно делает задачу интересной. Обязательно ли оставлять действие умножения? Нет. Это одна из подсказок, которая значительно расширяет возможности. Вы можете изменить знак действия – сделать сложение, вычитание или даже деление. Главное, чтобы в результате получилось корректное равенство.

Видео дня

Никаких ограничений по направлению движения спичек нет. Вы можете перемещать их вертикально, горизонтально или под углом, менять цифры, "перестраивая" их, трансформировать математические знаки. Единственное условие – использовать ровно два перемещения.

Интересно, что многие люди справляются с задачей значительно быстрее, чем ожидают. Некоторые даже утверждают, что смогли найти правильное решение всего за 10 секунд. Попробуйте проверить, насколько быстро вам удастся найти ответ.

Если вам понадобилось больше 10 секунд или вы не справились с задачей – не расстраивайтесь. Такие задачи прекрасно тренируют мышление, и с каждой новой попыткой вы будете находить решение все быстрее.

Существует несколько вариантов правильного решения этой головоломки. Один из самых простых и интуитивных вариантов позволяет быстро получить логический результат, просто немного "перестроив" цифры и знак.

Как видим, нужно одну спичку из знака умножения перенести на цифру 5, превратив ее в 6. А другую спичку из знака умножения разместить горизонтально – так, чтобы получился минус. В результате получим правильное математическое равенство: 6 - 6 = 0.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали перетащить 2 спички, чтобы исправить ошибку в математическом выражении 3 + 3 = 4. На первый взгляд задача простая, но на самом деле, чтобы справиться с ней, придется приложить усилия.

В другой головоломке для исправления ошибки нужно переместить всего 1 спичку за 15 секунд. Необходимо изменить выражение 8 - 9 = 7 так, чтобы оно стало корректным. Ограничение по времени заставляет действовать быстро, без долгих раздумий.

Вас также могут заинтересовать новости: