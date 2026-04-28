Настоящий вызов для мозга: нужно переместить всего одну спичку

Такие задания позволяют проверить сразу несколько полезных в повседневной жизни навыков.

Головоломки со спичками – это не просто способ скоротать время, а настоящий "тренажерный зал" для мозга. УНИАН подготовил для вас новый интересный вызов.

Несмотря на свою простоту, такие головоломки проверяют сразу несколько полезных в повседневной жизни навыков. В частности, тренируется ваше пространственное воображение. Когда вы смотрите на фигуру из спичек, ваш мозг должен "прокрутить" различные варианты: что произойдет, если убрать одну спичку или переставить ее на другое место. Это развивает умение видеть структуру объектов.

Также головоломки со спичками учат отказываться от стандартных шаблонов и искать нестандартные пути решения проблемы. Тренируется и ваша способность выстраивать логические цепочки и просчитывать последствия своих действий на несколько шагов вперед.

Такие упражнения еще и помогают фокусироваться на важном и замечать нюансы, которые обычно выпадают из поля зрения. Кстати, умственные задачки часто используют для профилактики возрастных изменений мозга, поскольку они заставляют оба полушария работать синхронно: левое (логика и цифры) и правое (пространственные образы).

Готовы проверить себя?

Ниже вы увидите изображение, на котором с помощью спичек выложено математическое равенство 5+9=9. Оно неверно, и вам нужно это исправить.

Читатель может переставить только одну спичку, но какую и куда именно – еще предстоит выяснить. На ответ у вас будет всего 12 секунд, поэтому старайтесь действовать быстро и ни на что не отвлекаться.

Время пошло!

Тик-так. Ваши 12 секунд на поиск ответа уже истекли. Если вам удалось подобрать такое расположение спичек, при котором равенство стало бы правильным, вы можете собой гордиться. Справиться с этим испытанием за такой короткий промежуток времени под силу далеко не каждому.

Ответ на головоломку:

Вам нужно было переставить одну спичку из первой девятки так, чтобы образовалась цифра 3. Лишнюю спичку нужно было подставить во вторую девятку, превратив ее в цифру 8.

Тогда вы получили бы математическое выражение 5+3=8, и оно было бы правильным.

Проверьте себя в еще одной головоломке со спичками, где необходимо исправить ошибку. Вам нужно переместить 2 спички, и равенство станет правильным. На ответ у вас будет 21 секунда.

Или же можете попробовать решить непростую головоломку с птицами. В ней каждая птица символизирует какое-то число. Вам нужно вычислить каждое из них и найти ответ на пример в конце.

Вас также могут заинтересовать новости: