Математическая задача со спичками: одно перемещение - и уравнение становится правильным

Такие упражнения и развлекают, и тренируют когнитивные навыки.

Логические задачи и интеллектуальные тесты – это интересный способ заставить человеческий мозг мыслить по-новому и креативно. Такие упражнения и развлекают, и тренируют когнитивные навыки: концентрацию, зрительное восприятие, аналитическое мышление. Они требуют от нас максимальной внимательности к каждой детали, а также умения замечать скрытые закономерности, которые на первый взгляд незаметны.

Сегодня мы предлагаем вам проверить свои возможности с помощью цифрового ребуса из спичек. Чтобы разгадать загадку и сделать математическое выражение 9 + 6 = 5 правильным, вам разрешено переместить только одну спичку.

На поиск решения у вас есть всего 20 секунд. Ограничение во времени добавляет игре азарта, мобилизует внимание и создает легкий стресс, который заставляет мозг работать гораздо быстрее.

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Для успешного прохождения теста на уровень IQ стоит использовать несколько действенных стратегий. Эксперты советуют подходить к процессу творчески и мыслить нестандартно, ведь ключ к разгадке часто скрывается в самом неожиданном месте. Если ваша первая идея оказалась неудачной, не зацикливайтесь на ней, а сразу пробуйте другие варианты, ведь перемещение одной детали способно полностью изменить значение цифры или математического знака.

Не расстраивайтесь, если с первого раза не получилось найти решение. Вы сможете попробовать свои силы снова, когда уже не будет временного ограничения. В любом случае вы эффективно потренируете свой мозг. Подсказку можно увидеть ниже.

Как видим, нужно убрать спичку из цифры 9 и перенести ее на 5. В результате эти цифры превратятся соответственно в 3 и 9. А уравнение станет математически корректным: 3 + 6 = 9.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали в математическом выражении 16 – 5 × 2 = 6 добавить 2 спички, чтобы исправить ошибку. Сложность головоломки в том, что на ее решение установлен временной лимит – 10 секунд.

В другой головоломке нужно переместить 1 спичку, чтобы равенство 2 + 2 = 3 стало правильным. Чтобы прийти к результату, вам следует отойти от банального и мыслить нестандартно.

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