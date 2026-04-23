Надо перетащить всего одну спичку, чтобы исправить ошибку: сложная математическая головоломка

Головоломки со спичками или различные оптические иллюзии – не только интересные, но и полезные задачки. Они помогают тренировать важные в повседневной жизни навыки.
Подобные задания учат вас смотреть на разные вещи под нестандартными углами, тренируют логическое и критическое мышление, пространственное воображение. А ограничение во времени поможет научиться тайм-менеджменту. УНИАН подготовил для вас новую интересную головоломку.
Ниже вы увидите изображение, на котором с помощью спичек выложено равенство 0+7=9. В нем есть ошибка, которую вам предстоит исправить.
Сделать это нужно, переставив всего одну спичку. Вы можете менять как числа, так и арифметические знаки.
Но есть еще один нюанс – время на ответ будет ограничено. Решение необходимо найти всего за 9 секунд. Готовы ли вы проверить свои способности?
Время пошло! Для удобства советуем включить таймер.
Итак, 9 секунд на решение головоломки уже истекли. Смогли ли вы найти такое расположение спичек, при котором математическое равенство стало бы правильным?
Справиться с этой задачей могло быть непросто, поэтому если вы это сделали, можете собой гордиться.
Ключ к решению таких головоломок заключается в том, чтобы воспринимать равенство не как набор чисел и знаков, а как конструктор из спичек.
Ответ на головоломку:
