Простая головоломка из спичек сбивает с толку многих людей: видите ли вы решение

Такие задания улучшают когнитивную гибкость и способность творчески решать проблемы.

Головоломки со спичками на первый взгляд выглядят как детская игра: уравнение, написанное спичками, которое, очевидно, не сходится.

Однако такие задания на самом деле сложнее и глубже, чем кажутся. Они требуют недюжинной смекалки и внимательности, и заставляют напрягать мышление и воображение. Исследования в области когнитивной науки показывают, что этот тип игры улучшает когнитивную гибкость и способность творчески решать проблемы. Короче говоря, это не только весело, но и полезно для мозга.

В новой головоломке от УНИАН вам нужно исправить уравнение 3 + 4 = 19 с помощью всего одной спички. Вы можете сделать всего один ход, не добавляя, не убирая спички и не жульничая.

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У вас также будет ограничение по времени: 20 секунд, чтобы исправить ошибку.

Такие головоломки по настоящему затягивают. Думаешь, что разгадал ошибку, пробуешь один ход, потом другой… пока не вспомнишь, что ход всего один.

Этот фокус основан на визуальном восприятии и на том, как наш мозг обрабатывает числа. На самом деле, подобные головоломки иногда используются учителями для стимуляции логического мышления учеников или в тестах на умственную ловкость.

Эти загадки невероятно популярны, потому что они быстрые и приносят мгновенное удовлетворение, когда вы находите ответ. И давайте признаем, есть азарт в том, чтобы бросить вызов друзьям или коллегам, чтобы посмотреть, кто первым разгадает загадку.

Итак, вы нашли решение? Если нет, не паникуйте: даже самые светлые умы могут быть обмануты. Ниже на картинке показан правильный ответ.

Все что вам нужно сделать – это переместить спичку из числа 9 к числу 3, превратив 3 - в 9, а 19 - в 13. Тогда у вас получится 9 + 4 = 13, что на этот раз совершенно верно.

Эти головоломки со спичками напоминают нам, что иногда достаточно лишь немного изменить точку зрения, чтобы увидеть вещи по-другому. А если хотите продлить удовольствие, поделитесь головоломкой с другими или попробуйте решить еще несколько головломок. Например, вот эту или вот посложнее.

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