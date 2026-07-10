Простая головоломка из спичек сбивает с толку многих людей: видите ли вы решение

Головоломки со спичками на первый взгляд выглядят как детская игра: уравнение, написанное спичками, которое, очевидно, не сходится.

Однако такие задания на самом деле сложнее и глубже, чем кажутся. Они требуют недюжинной смекалки и внимательности, и заставляют напрягать мышление и воображение. Исследования в области когнитивной науки показывают, что этот тип игры улучшает когнитивную гибкость и способность творчески решать проблемы. Короче говоря, это не только весело, но и полезно для мозга.

В новой головоломке от УНИАН вам нужно исправить уравнение 3 + 4 = 19 с помощью всего одной спички. Вы можете сделать всего один ход, не добавляя, не убирая спички и не жульничая.

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У вас также будет ограничение по времени: 20 секунд, чтобы исправить ошибку.

Простая головоломка из спичек сбивает с толку многих людей: видите ли вы решение

Такие головоломки по настоящему затягивают. Думаешь, что разгадал ошибку, пробуешь один ход, потом другой… пока не вспомнишь, что ход всего один.

Этот фокус основан на визуальном восприятии и на том, как наш мозг обрабатывает числа. На самом деле, подобные головоломки иногда используются учителями для стимуляции логического мышления учеников или в тестах на умственную ловкость.

Эти загадки невероятно популярны, потому что они быстрые и приносят мгновенное удовлетворение, когда вы находите ответ. И давайте признаем, есть азарт в том, чтобы бросить вызов друзьям или коллегам, чтобы посмотреть, кто первым разгадает загадку.

Итак, вы нашли решение? Если нет, не паникуйте: даже самые светлые умы могут быть обмануты. Ниже на картинке показан правильный ответ.

Простая головоломка из спичек сбивает с толку многих людей: видите ли вы решение

Все что вам нужно сделать – это переместить спичку из числа 9 к числу 3, превратив 3 - в 9, а 19 - в 13. Тогда у вас получится 9 + 4 = 13, что на этот раз совершенно верно.

Эти  головоломки со спичками напоминают нам, что иногда достаточно лишь немного изменить точку зрения, чтобы увидеть вещи по-другому. А если хотите продлить удовольствие, поделитесь головоломкой с другими или попробуйте решить еще несколько головломок. Например, вот эту или вот посложнее.

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