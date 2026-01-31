Физик из Гарварда 'нашел Бога' на краю Вселенной: что говорят ученые

Ученый связал библейские "небеса" с космическим горизонтом, но ученые назвали эти выводы спекулятивными и ошибочными.

Бывший физик Гарвардского университета Майкл Гильен заявил, что Бог якобы имеет физическое местонахождение во Вселенной – на расстоянии около 439 миллиардов триллионов километров от Земли.

Как пишет IFLScience, свою гипотезу он связывает с понятием так называемого космического горизонта, однако научное сообщество считает такие утверждения спекулятивными и научно некорректными.

Об этом Гильен написал в колонке для Fox News, соединив библейские представления о "небесах" с космологическими моделями расширения Вселенной. По его версии, космический горизонт – граница наблюдаемой Вселенной – может быть местом существования вневременных, нематериальных сущностей, что, по его мнению, перекликается с религиозными описаниями Бога.

Видео дня

Космический горизонт – это не физическая "стена", а граница того, что мы способны увидеть, ведь свет из более отдаленных регионов Вселенной еще не успел или никогда не сможет достичь Земли из-за ее ускоренного расширения. Гильен утверждает, что на этой границе "время останавливается", а за ней существует скрытая Вселенная, пригодная для "жизни светоподобных сущностей".

Впрочем, астрономы и физики отмечают: современная космология не поддерживает идею остановки времени на космическом горизонте. По общепринятым моделям, это лишь эффект наблюдения – события кажутся замедленными из-за растяжения света в расширяющемся пространстве, но они не прекращаются на самом деле.

Кроме того, ученые подчеркивают, что космический горизонт зависит от наблюдателя и не является конкретным местом во Вселенной. То, что для нас является пределом видимого, для другого наблюдателя может быть обычной частью космоса.

Таким образом, хотя идея Гильенна звучит поэтично и привлекает внимание, эксперты считают ее примером неправильного толкования космологии и сочетания науки с религиозной философией без научных оснований.

Вас также могут заинтересовать новости: