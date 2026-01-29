'Бог его защищает': одна из самых известных певиц США публично поддержала Трампа

Американская рэперша Ники Минаж заявила, что является одной из самых больших поклонниц президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и не планирует отказываться от своей поддержки, несмотря на критику со стороны оппонентов.

Как пишет The Hill, заявление прозвучало во время мероприятия, организованного Министерством финансов в Вашингтоне. Саммит был посвящен запуску программы Trump Accounts - специальных инвестиционных счетов для новорожденных американцев. 43-летняя исполнительница выступила прямо со сцены:

"Я скажу, что я, пожалуй, самая большая поклонница президента. И это не изменится. Ненависть или то, что люди говорят, на меня вообще не влияет. На самом деле это мотивирует меня поддерживать его еще больше, и это будет мотивировать нас всех поддерживать его еще больше".

По словам рэперши, "они не позволят безнаказанно издеваться и дискредитировать Трампа", потому что "за ним стоит большая сила, и Бог защищает его". В ответ президент публично поблагодарил рэпершу, назвав ее "величайшей и самой успешной женщиной-рэпершей в истории".

Как известно, Nicki Minaj родилась под именем Оника Мараж, в Тринидаде и Тобаго. Ранее она не поддерживала Трампа, однако в последние годы стала открыто выражать симпатию к президенту.

