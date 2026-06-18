Эти 4 обычных навыка наших бабушек превращаются в утраченные технологии предков

То, что когда-то умел практически каждый, сегодня становится профессиональным навыком лишь для специалистов.

Представители поколения Z (зумеры) и даже часть миллениалов не обладают элементарными кулинарными навыками, которые являются абсолютно нормальными для представителей старших поколений. Об этом в авторской публикации для издания YourTango пишет дипломированный специалист по социальным отношениям Зайда Слаббеккорн.

Она отмечает, что для многих "бэби-бумеров" (родившиеся в 1946–1964 годах) и поколения X (1965–1979 годы) обучение базовой кулинарии было неотъемлемой частью взросления.

"В детстве они проводили время на кухне, помогая родителям и бабушкам с дедушками готовить семейные блюда. Сегодня повсеместное использование полуфабрикатов и плотный график изменили то, как многие молодые люди учатся готовить, сделав некоторые основные приемы гораздо менее распространенными, чем раньше", – пишет автор.

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Хотя и среди современной молодежи немало талантливых домашних поваров, все же поколение Z демонстрирует шокирующе низкий уровень навыков в базовой домашней кулинарии.

Зайда Слаббеккорн также приводит список конкретных навыков, которых часто не хватает представителям поколения Z:

Приготовление омлета. Даже приготовление самых простых блюд, таких как обычный омлет, для многих представителей поколения Z уже не является базовым навыком. Автор связывает это с популярностью готовых продуктов и полуфабрикатов, а также с тем, что сегодня родители редко привлекают детей к процессу приготовления пищи.

Нарезка овощей. Многие молодые люди не обладают достаточными навыками работы с кухонным ножом. По мнению автора, причиной стала культура удобства, в которой готовые или предварительно нарезанные продукты часто заменяют необходимость самостоятельно осваивать такие навыки.

Запекание курицы. Сама мысль о приготовлении мяса, особенно его запекании в духовке, вызывает тихую панику у многих представителей поколения Z. Они опасаются ошибок при термической обработке или несоблюдения санитарных требований, из-за чего часто избегают таких блюд.

Приготовление блюд с нуля. Привычка покупать готовые блюда или полуфабрикаты приводит к тому, что молодежь реже готовит блюда полностью самостоятельно из неподготовленных ингредиентов. Из-за этого многие не чувствуют себя уверенно на кухне без подробного рецепта.

Другие публикации о зумерах

Как писал УНИАН, в Великобритании стремительно растет популярность бердвотчинга (наблюдения за птицами). Из хобби для пенсионеров этот вид досуга превратился в массовый тренд среди молодежи. Особенно активными стали зумеры.

Также мы рассказывали, что преподаватели американских университетов шокированы низким уровнем академической подготовки студентов поколения Z. Зумеры заканчивают школы, зачастую даже не умея работать с текстами, длиннее сообщений в Твиттере.

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