Самому древнему из них почти 12 тысяч лет.

Задолго до появления письменных источников древние люди строили из камня сооружения, которые сохранились до наших дней. Эти памятники бросают вызов представлениям о том, когда на самом деле зародилась цивилизация, и показывают, насколько большая часть истории человечества записана в камне, а не в тексте. Портал Wion называет шесть древнейших сооружений в истории человечества - от огромных церемониальных оград до скромных каменных домов, которые сохранились до наших дней.

1. Гёбекли-Тепе (юго-восточная Турция) — ок. 9600–8200 гг. до н.э.

Гёбекли-Тепе — самый ранний из известных монументальных мегалитических комплексов: концентрические ограды с Т-образными резными колоннами, воздвигнутые охотниками-собирателями в докерамический неолит. Радиоуглеродное датирование датирует строительство примерно 9600–8200 гг. до н.э.; многие ученые интерпретируют его как ритуальный центр, а не как жилое поселение. Раскопки выявили декоративную каменную кладку с изображениями животных, что указывает на символическую или религиозную функцию.

2. Чатал-Хююк (Анатолия) — ок. 7400–6200 гг. до н.э.

Чатал-Хююк — это обширное поселение с последовательными уровнями домов, свидетельствующее о плотной застройке и настенной росписи. Это одно из самых ранних известных крупных оседлых сообществ, датируемое примерно 7400 г. до н.э. Здесь сохранились стены из сырцового кирпича, оштукатуренные полы и впечатляющая настенная живопись, что делает его важным местом для изучения ранней оседлой жизни и социальной организации в эпоху неолита.

3. Барненес (Бретань, Франция) — ок. 4850 г. до н.э.

Пирамида из камней Барненес — монументальный неолитический погребальный комплекс в Бретани, самые ранние этапы строительства которого датируются примерно 4850 г. до н.э. Каменные камеры, проходы и резные плиты сохранились в хорошем состоянии. Он широко признан одним из старейших сохранившихся в Европе образцов монументального каменного строительства.

4. Джгантия и мегалитические храмы Мальты — ок. 3600–2500 гг. до н.э.

Храмы Джгантии на Гозо являются частью мегалитических храмов Мальты, самые ранние этапы которых датируются около 3600 г. до н.э. Это одни из древнейших отдельно стоящих религиозных сооружений в мире. Их масштаб и сложность свидетельствуют о существовании организованных общин со сложными духовными практиками.

5. Ньюгрейндж, Мейсхау и Скара-Брей (Великобритания и Ирландия) — ок. 3200–2500 гг. до н.э.

Ньюгрейндж в долине реки Бойн — это коридорная гробница, построенная около 3200 г. до н.э., известная тем, что расположена в точке восхода солнца в день зимнего солнцестояния. В Мейсхау на Оркнейских островах есть похожая гробница, датируемая тем же периодом, а Скара-Брей неподалеку — удивительно хорошо сохранившаяся деревня с каменными постройками. Вместе эти памятники иллюстрируют ритуальную, погребальную и бытовую архитектуру позднего неолита северо-западной Европы.

6. Нэп-оф-Ховар и ступенчатая пирамида Джосера — ок. 3600 г. до н.э. и ок. 2670–2650 гг. до н.э.

Кнэп-оф-Ховар на Папа-Уэстрей, Оркнейские острова, состоит из двух каменных домов, датируемых примерно 3600 г. до н.э., и часто считается старейшим сохранившимся домом в Северной Европе. В Египте ступенчатая пирамида Джосера в Саккаре, построенная в 27 веке до н. э., является одним из самых ранних крупных каменных памятников и знаменует собой важный этап в развитии пирамид.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Китае нашли трубы возрастом 150 тысяч лет, происхождение которых ученым до сих пор неясно.

