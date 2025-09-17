Это настолько необычное явление, что оно тут же обросло различными теориями. Однако ни одна из них не может объяснить их происхождение.

Китайская провинция Цинхай стала эпицентром новой научной загадки, поскольку там найдены трубы Байгун, врытые в землю на склоне горы.

Ученые считают, что им более 150 тыс. лет, пишет Unionrayo. Диаметр труб варьируется от нескольких сантиметров до более 40. Некоторые из них торчат из пещер, другие уходят в озеро Тосон, и всех их объединяет одна и та же деталь - их происхождение до сих пор не ясно.

Анализ показал, что от 30 до 40% материала составлял оксид железа, а также кремний и оксид кальция. Любопытно, что даже сегодня около 8–10% содержимого не идентифицировано. В их фрагментах были обнаружены растительные и органические остатки. Это настолько необычное явление, что оно тут же обросло различными теориями.

Согласно наиболее общепринятой теории - это окаменелые корни. Считается, что со временем корни, которые были вокруг, разложились, богатые железом минералы просочились внутрь и в итоге образовали затвердевшие цилиндры, похожие на трубы. Этот процесс называется диагенезом, и он не является чем-то новым, поскольку уже наблюдался в других частях света.

Еще одна гипотеза считает, что это минеральные отложения: древние наводнения уносили осадки, богатые железом и кальцием, и заполняли трещины в породах, оставляя после себя цилиндрические образования.

Эта теория согласуется с химическим составом, но все равно оставляет много неясностей.

Не обошлось без более смелых гипотез, например, что это творение дело рук иноплянетян или древнейшей цивилизации. Однако нет никаких данных, подтверждающих, что они были созданы людьми, или инопланетянами.

Издание отметило, что подобные явления напоминают нам о том, что планета хранит для человечества множество тайн, и что геология может преподнести сюрпризы, которые бросают вызов знаниям об истории Земли.

Журналисты допустили, что, возможно, пролить свет на трубы смогут исследования с применением новейших научных технологий в будущем, а пока что трубы Байгун остаются научной загадкой.

