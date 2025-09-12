Сегодня это сложно представить, но цивилизация каралов вообще не пользовалась боевым оружием и не вела войны.

К северу от столицы Перу, Лимы, археологи сделали открытие, которое может изменить представление о развитии первых цивилизаций Америки. Об этом пишет BBC.

В июле 2025 года, после нескольких лет раскопок, команда археологов объявила об обнаружении под песками пустыни руин города Пеньико возрастом около 3800 лет. Это поселение принадлежало к цивилизации каралов - одной из древнейших в мире.

Еще задолго до расцвета инков, майя и ацтеков, побережье современного Перу было домом для каралов. Их главный город - Карал-Супе (или просто Карал) - процветал около 5000 лет назад, когда на другом конце света развивались цивилизации Месопотамии и Древнего Египта. С 2009 года Карал-Супе внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В отличие от многих древних государств, каралы не строили оборонительных стен и не имели оружия. Исследователи считают, что их общество базировалось на торговле, ритуалах и взаимном согласии, а не на войне.

По подсчетам археологов, в Карале и близлежащих селах проживало около 3000 человек. Благодаря выгодному расположению в долине Супе они поддерживали торговые связи с жителями побережья, Анд и даже отдаленной Амазонки. Каралы выращивали хлопок, овощи и фрукты, а взамен получали полезные ископаемые и экзотических животных. Они также занимались рыболовством и сбором морепродуктов вдоль побережья.

Архитектура и культура каралов поражали своим уровнем развития. Их амфитеатры были построены с учетом сейсмической активности региона и имели особую акустику для массовых собраний. Музыка и ритуалы играли важную роль в жизни общества.

Около 4000 лет назад карали столкнулись с глобальной климатической катастрофой. В регионе наступила засуха, длившаяся более века. Высыхание рек и полей привело к голоду и заставило жителей покинуть величественные города, включая Карал-Супе.

Долгое время исследователи считали, что жители Карала переселились к побережью, где могли выжить благодаря рыболовству и сбору моллюсков. Однако нынешнее открытие руин города Пеньико показало, что часть населения выбрала другую стратегию.

Пеньико расположен на высоте около 600 метров над уровнем моря, недалеко от источников талой воды, поступающей из ледников в Андах. Это давало его жителям стабильный доступ к воде даже во время засухи.

Самое удивительное в открытии то, что переселение произошло без войны или внутренних конфликтов. Археологи не нашли следов оружия или укрепленных стен - редкое явление для эпохи, когда ресурсы были ограничены.

Пеньико уже частично открыт для посетителей. Здесь можно увидеть остатки храмов, жилых зданий и круглых центральных площадей. Считается, что эти площади были административными центрами, а общество могло иметь элементы консенсусного управления - подобного тому, которое появилось в Древней Греции чуть позже.

Местные гиды уже приглашают туристов посетить долину Супе, пока это место остается малоизвестным. Однако археологи отмечают: большая часть города до сих пор скрыта под песком, и исследования только начинаются.

