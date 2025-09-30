В ближайшее десятилетие мировой спрос на литий утроится, что может ухудшить ситуацию.

С каждым годом зеленая энергия становится все более значимой. В основе некоторых решений лежит металл, который является важным компонентом аккумуляторов, телефонов, систем хранения возобновляемой энергии, а также электромобилей – речь о литии.

Издание The Pulse пишет, что добыча этого металла наносит серьезный экологический ущерб.

Так, ежегодно из-за добычи лития в пустыне теряется около 45 миллионов тонн воды. И это в экосистеме, где выживание всегда балансирует на грани.

Видео дня

Эти проблемы наиболее остро ощущаются на солончаке Атакама в Чили. Под этой засушливой, но красивой пустыней, находится одно из крупнейших известных месторождений лития на планете. Здесь можно добыть около 9,1 миллиона тонн экономически важного металла, а также тонны эквивалентного карбоната лития.

Ожидается, что в ближайшее десятилетие мировой спрос на литий утроится, что может ухудшить ситуацию в Атакаме. Поиск решений становится столь же важным, как и добыча лития. Изучаются процессы, при которых для добычи металла требуется меньше воды, но для этого необходимо достичь соглашения между правительством, экологами и корпорациями.

Чили может стать предостерегающим примером. Несмотря на то, что литий имеет большое значение для экологически чистой энергии в транспорте, стоимость его добычи так же опасна для мира, как и двигатель внутреннего сгорания.

Ранее УНИАН писал, что найдено огромное сокровище из белого золота.

Вас также могут заинтересовать новости: