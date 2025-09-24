Литий оказался в центре внимания из-за растущего спроса на электромобили и аккумуляторы.

Глобальный энергетический сектор постоянно развивается. Рост спроса на более экологичные решения стал причиной поиска новых источников различных элементов – в том числе лития.

Недавнее открытие в Соединенных Штатах Америки привлекло внимание аналитиков и экспертов. Компания EnergyX инвестирует в масштабный проект, направленный на обеспечение местного производства одного из важнейших ресурсов для аккумуляторной промышленности – лития. Об этом рассказывает ресурс Eco News.

Отмечается, что амбициозный проект реализуется в регионе Арк-Лу-Текс – на пересечении штатов Арканзас, Луизиана и Техас. Проект по добыче лития, также известный как завод Lonestar, согласно планам компании, сможет приносить 5000 тонн лития в год (т/год) на первом этапе. На втором этапе, как ожидается, цифры увеличатся до 25 000 т/год.

"Литий является важным ресурсом для производства литий-ионных аккумуляторов, которые питают электромобили, электронные устройства и системы хранения энергии. [...] Это "сокровище" является обещанием будущего, в котором США будут более независимыми в поставках жизненно важного ресурса для глобальной энергетической трансформации", – говорится в материале.

Литий оказался в центре внимания из-за растущего спроса на электромобили и аккумуляторы. Поэтому этот проект в США – это также возможность вывести страну в лидеры в глобальной энергетической трансформации.

Во-первых, литий, добытый в рамках проекта Lonestar, поможет уменьшить зависимость Штатов от иностранных поставщиков.

Во-вторых, компания использует технологии устойчивой добычи LiTAS. Это помогает уменьшить влияние добычи лития на окружающую среду до минимума.

Кроме того, амбициозный проект поможет удовлетворить спрос на аккумуляторы для электромобилей, предоставив необходимые ресурсы для расширения инфраструктуры, необходимой для создания более экологичного автопарка.

Ожидается, что Lonestar окажет значительное влияние и на международные рынки. К примеру, Германия уже производит авто на литиево-металлических батареях.

"Действительно, это "сокровище" лития является важным ресурсом для развития будущего чистой энергии в США, обеспечивая страну необходимыми ресурсами для удовлетворения растущего спроса на аккумуляторы и электромобили. Таким образом, EnergyX не только создает литиевую шахту, но и прокладывает путь к более экологичному и самодостаточному будущему", – констатирует ресурс.

